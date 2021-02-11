《造星III》Odi轉戰無綫《盛‧舞者》 首播序幕被批選曲老土 有人「睇到好滾動」

娛樂組

《盛‧舞者》開場序幕一眾舞者表演跳Breaking（霹靂舞）、Jazz（爵士舞）、Popping（機械舞）、Latin等不同舞種，穿梭於文化中心及尖沙嘴旁，極具動感。當中有不少無綫藝人及熟悉的面孔，包括方紹聰（奶仔）、《愛．回家之開心速遞》「書蟲」林浩文、組合天堂鳥的葉泓聲（Gordon）、「火雞姐」丁可欣、關嘉敏、Odi等。

王祖藍到場打氣

一班舞者落力演出，其中林子超（Andy）受傷血染衣服，治療後仍堅持繼續拍攝。攝製隊為了捕捉完美角度，出盡法寶自製「土炮」攝影器材，包括以衫架架起攝影機、用兩條粗鋼管為攝影機定位、以手推車加木箱搭建「路軌」拍攝舞動時刻。王祖藍當晚亦有到場打氣，認真與台前幕後一起研究鏡頭及走位等問題。

懷舊金曲配勁舞

節目播出後有網民大讚攝影師的功力。不過亦有網民留言：「到底係跳嗰個唔識分啲舞種，定係字幕嗰個唔識？Popping又話Hiphop，Locking又話Jazz funk，想點？」

有網民為這9分鐘舞蹈的選曲失笑，問究竟想給哪個年齡層觀眾睇？因為大部分都是懷舊金曲，對年輕觀眾難有共鳴，包括《影子舞》、《不羈的風》、《跳舞街》、《失戀》、《第四晚心情》、《花花世界》、《愛情當入樽》、《2001太空漫遊》及《香港地》等。

曾參加ViuTV《全民造星III》的Odi，跳舞配陳慧嫻《跳舞街》，此曲是1986年作品，30歲的Odi是1991年出世。幸好節目其他選曲沒有再走懷舊風格。

昨晚播映第二集，3名導師王君馨、狄易達、麥秋成正式揀蟀。節目還會播放主持錢嘉樂1984年參加「第二屆全港霹靂舞大賽」的演出，片段所見，錢嘉樂不單止好舞功，仲好好腰力、韌力同彈跳力。