怕得罪大馬女神粉絲 凌文龍不敢接近林明禎

林明禎隔離7次變達人

林明禎過去兩年來回台灣、馬來西亞工作，開心今次來港連接兩部戲，剛拍完賀歲片《飯戲攻心》，立即又為這部片開工，她在港最愛吃咖喱魚蛋和港式點心。不怕變肥？她說：「因為工作辛苦，收工後就狂食，但都會做好多運動。過去一年幾，我飛來飛去工作已隔離7次，做了隔離達人，已習慣獨處打機、煮食和運動。」戲中她陪凌文龍找愛人，笑言現實中也常為媽媽和胞姐調解問題。

林芊妤拍吻戲向老公備案

Coffee笑言過去6年只跟老公拍拖，沒想到婚後接拍談情戲，開工前要重整心理，最搞笑向老公備案時，對方沒呷醋，但取笑她奉旨吻男仔。最近她又忙於個人品牌服裝、商演及湊仔，時間表排得密密麻麻，多得劇組肯遷就她的檔期。

記者：鍾一虹