稱霸美國慶假期票房 《狂野時速9》蟬聯冠軍

《3X反恐暴族》雲狄素監製及主演的《狂野時速9》原定去年開畫，受疫情影響延至今年，而且美國比亞洲地區遲了近一個月至6月25日才上映。截至昨日為止，美國國慶長周末4天，《狂野時速9》票房約3200萬美元，力壓兩部新上映電影：《波士BB 2細祖》（Boss Baby 2）以2300萬美元屈居票房榜亞軍；至於《國定殺戮日：無限狂屠》（Forever Purge）則以1600萬美元佔第3位。上映39天的《無聲絕境II》累計收1.45億美元，仍穩佔票房榜殿軍位置。

值得一提的是，《狂野時速9》美國本土已衝破億元大關，累收1.25億美元，全球票房亦突破5億美元，僅次於8.2億美元的《你好，李煥英》及6.8億的《唐人街探案3》。2021全球票房榜十大位置，暫時荷李活及內地製作各佔一半，除了前述3部外，佔第4、第5、第6及第8位的都是荷李活製作，順次為《哥斯拉大戰金剛》、《無聲絕境II》、《黑白魔后》及《詭屋驚凶實錄 3 ：魔旨》。至於內地片《懸崖之上》、《刺殺小說家》及《我的姐姐》，則分別排第7、第9及第10位。

多星國慶日慶祝結婚周年

另一方面，荷李活不少演員及歌手選擇在國慶日舉行婚禮，國慶同時也成為結婚紀念日，當中《伊人當自強》茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）就在社交網公開了跟攝影師丈夫Danny Moder的恩愛合照放閃，慶祝結婚19周年。另外，《賤熊30》美拉古妮絲（Mila Kunis）和《喬布斯傳》阿斯頓古查（Ashton Kutcher）、男歌手Billy Joel與第4任太太Alexis Roderick，以及女歌手Tina Turner都是選擇在美國國慶日結婚的明星。

韋史密夫捐10萬美元放煙花

正身在新奧爾良拍攝講述黑奴新片《Emancipation》的《黑超特警組》男星韋史密夫（Will Smith），得知當地政府因疫情繼去年取消國慶煙花後，今年本沒計劃籌辦，韋史密夫遂捐出10萬美元給當地政府，安排國慶夜煙花表演，讓全民共樂。