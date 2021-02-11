逾12萬人加入關注組「聲討」MIRROR 姜濤向鏡粉老公道歉

娛樂組

「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」由「RC」第一個post，說老婆想換姜濤宣傳的洗衣機型號開始，「鏡粉」的瘋狂程度相繼大公開；有展示Ian半裸人形攬枕留言：「你哋夠我激？我瞓喺個男人隔籬。」他自首犯賤，攬枕是他送給老婆的生日禮物。又有人妻將姜濤的宣傳海報當屋企牆紙，老公留言問間屋搞成咁，有無師兄明他的感受。還有一家四口經過崇光門口，突見到姜濤經過行去時代廣場方向，老婆追住姜濤，留下老公與兩名女兒在崇光門口；女兒問爸爸：「媽咪去咗邊呀？」爸爸不懂回答。

封花姐老公做群組永遠名譽會長

MIRROR經理人花姐也有留意這個關注組，說看老公們、男朋友們好可愛，睇post睇到唔捨得瞓。有網民乘機呼籲花姐，希望MIRROR可以代言LEGO同超合金魂；也有提議封花姐老公做這群組的永遠名譽會長。

版主RC：太太開心咗

鏡粉的另一半一呼百應，盡訴心中情，其間也引來鏡粉潛入群組做臥底。《明報》聯絡了版主RC接受訪問，他結婚兩年多，太太是近半年成為鏡粉，他說：「開頭我哋都係一齊睇《花姐ERROR遊》開始接觸「造星」呢班囝囝，之後佢就開始追番晒所有MIRROR嘅節目，開始狂loop佢地嘅歌，慢慢我就開始出現幻聽喇。」建群組的原因是日前兩人晚飯，太太不斷跟他說姜濤fans club的事，又忙搞應援物品。她有幾個好姊妹都愛MIRROR，他想到她們的老公、男友是否跟他一樣處境，所以開群組圍爐取暖。

「睇完post 先知老婆算有理智」

RC的太太也有入群組，他笑說：「佢有鬧我爆佢想買嗰部洗衣機，之後開始沉迷追post。」這專頁建立才兩日已逾12萬人加入，他說：「真係好癲，我見到其他師兄講老婆嘅post，先知我老婆都算仲有理智嘅。」RC太太是「姜糖」，他笑說：「佢係『姜太』（真正身分是陳太）！」現在他們購物會優先考慮MIRROR代言的產品。問他太太愛MIRROR是否影響生活？他說：「無乜大影響，反正家務本身都係我做。不過太太開心咗，有精神寄託，理論上我應該係舒服咗，只要佢唔好要我畀心就OK㗎喇。通常佢講MIRROR嘅嘢，講到我頂唔順時，我會反佢白眼。」RC沒追星，但支持ViuTV的出品，他未被感染愛MIRROR，但香港有這個可以聚集到咁多粉絲的組合，是一件好正面的事，故他不會阻止老婆追星。問他給其他「苦主」的說話，他說：「各位師兄，珍惜生命，有什麼唔開心嘅，入嚟個group圍吓爐、取吓暖，唔想用真身出post，pm我，我代你出。」

Jer反對粉絲要老公上繳消費券

昨日姜濤回應「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，他表歉意道：「如果影響到大家夫妻關係，我也不好意思，對唔住你哋，無諗過影響大家咁多，我有睇到牆紙個post，覺得都幾靚，希望粉絲的老公都聽吓我們啲歌，他們可能會鍾意呢！」Jer認為是笑料一則，可供大家茶餘飯後娛樂。兩人均表示反對粉絲要老公上繳政府消費券花在MIRROR身上，認為要經濟自由，每人買什麼都有自己的決定權。

花姐要MIRROR穿白色泳褲

對於ViuTV推出《夏日有團伙》系列，包括《水著考有Feel》，MIRROR全員只穿泳褲落水，姜濤聞言即反應甚大說：「花姐不會讓這件事發生，我怕公司見到要跟我解約，中學時游泳堂我也不會上，過不到內心嗰關，身材不好，都有『士啤呔』，有身材我都想騷。」當聽到旁邊的花姐稱他們要穿白色泳褲，姜濤即道：「平腳泳褲或潛水衣都得嘅。」Jer亦稱：「我都是，我也很保守，不似Stanley（邱士縉）成日露手臂。」