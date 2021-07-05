【開箱】《機智醫生生活2》延續首季風格 「五人幫」默契十足

面對病患 盡顯仁心仁術

第2季保留上季特色，圍繞5名識於微時的醫生，被稱為「99s」或「五人幫」，「99s」意指5人同於1999年入讀醫學院。至今播出3集，首集收視10%，刷新tvN劇集首播最高紀錄，其後兩集保持升勢，亦躋身Netflix香港地區十大點播榜。首集承接上季結尾，律帝醫院駐院專科醫生：肝膽胰外科助理教授李翊晙（趙正錫飾）、小兒外科助理教授安政源（柳演錫飾）、胸腔外科科長金雋婠（鄭敬淏飾）、婦產科助理教授楊碩亨（金大明飾）及腦神經外科副教授蔡頌和（田美都飾），不分晝夜照顧病人，各人亦有不同經歷。其中楊碩亨接收懷孕19周就穿羊水的孕婦，所有醫護都認為胎兒保不了，只有他願意盡最後努力，最終難產，他感到悲傷的同時，還設法安慰失去胎兒的孕婦。

在兒科留院3年終不治的病童逝世後，其母仍進出醫院，醫護均感奇怪，唯獨安政源理解對方只想找人聊天，藉此懷念亡兒的心情。患者家屬稱為「菩薩」的安政源，即使面對百般扭計的病童，仍耐性十足。李翊晙忙為病人做器官移植手術，日程排得密密麻麻，甚至一日做兩個手術，忙得不可開交，連兒子也無暇照顧，幸好兒子理解又生性，不讓父親操心。金雋婠照顧多名心臟病童，能做的只是盡量延續他們的生命，直至等到合適的心臟捐贈者。金雋婠看着病童父母承受漫長等待的痛苦，感到無能為力。休假中的蔡頌和，接替安政源為貧苦病患籌募醫藥費的「長腿叔叔」任務，還將服務範圍擴大至更多醫院。其間她被律帝醫院急召回巢，替世界級音樂家施腦部手術。此劇通過「五人幫」的工作，道出醫生與病人的苦况。

「五人幫」的愛情方面，安政源戀上醫生同事張冬天（申鉉彬飾），為對方放棄當神父的夢想，二人瞞着同事拍拖，大搞「地下情」。金雋婠愛上李翊晙胞妹李翊純（郭善英飾），金雋婠因為女友出埠深造而要遠距離戀愛。楊碩亨性格內向不合群，40歲仍經常將媽媽掛在嘴邊。自從他婚姻失敗後，決定不再談戀愛，一直迴避暗戀他的婦產科醫生秋敏荷（安恩珍飾）。好動樂天的李翊晙，平時最多古靈精怪主意，上季他向蔡頌和示愛，但後者以「不想破壞多年友誼」為由拒絕。不過於第3集，蔡頌和聽到病人家屬的親身戀愛經歷後，開始反思與翊晙的關係。

工作愛情音樂 缺一不可

《機智醫生生活2》延讀上季以「五人幫」的醫生工作為主，再穿插各人的感情生活。每集會配上「五人幫」夾band場面，將工作、愛情及音樂連結起來。「五人幫」選唱的歌曲都是韓國經典流行曲，如首集演唱了2006年的《雨和你》，第2集則唱了尹道賢1994年歌曲《秋天的郵局前》，第3集則有1983年趙容弼的《我喜歡你》。

此劇最大賣點是「五人幫」面對病人時十分專業，私下卻像大細路，增添不少笑料。如金雋婠發現李翊晙吃掉他的零食，會大罵對方一頓。金雋婠與安政源拿着李翊晙的信用卡，狂碌數千元玩「報仇」等；但當「五人幫」需要支援時，其他人一定會出手協助，足證友誼堅固。「五人幫」聚在一起的場面，感覺比上季更好看，顯得流暢及更有默契。

此劇用輕鬆、幽默及寫實的手法，講述醫生的生活，令人想起港劇《壹號皇庭》，都是以專業人士為主角，角色設定亦相似，同樣工作認真、積極，下班後卻像大細路般喜歡吃喝玩樂。不過導演早前表示《機智醫生生活》難拍第3季，所以粉絲要好好珍惜今季餘下的9集。