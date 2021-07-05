疫下韓國票房續慘淡 暑假檔靠趙寅成李光洙救亡

文：蘇珮欣

受疫情影響，2021上半年韓國票房慘淡。據韓國電影振興委員會網頁的資料顯示，上半年最賣座冠軍是荷李活片《狂野時速9》，錄得228萬入場人次，收219億韓圜（約1.51億港元）。日本動畫《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》佔亞軍，214萬入場人次。第3位是彼思動畫《靈魂奇遇記》，204萬入場人次。第4至10位順次為《黑白魔后》、《農情家園》、《詭屋驚凶實錄3：魔旨》、《無聲絕境II》、《哥斯拉大戰金剛》、《限制發信》及《Mission Possible》。

十大賣座片僅排第9及第10位的《限制發信》與《Mission Possible》是韓國本土製作，分別錄得64.1萬及44.7萬入場人次。跟過去兩年比較，韓片聲勢大不如前。2019年初上映的《炸雞特攻隊》，以1625萬入場人次成為全年之冠，《南山的部長們》去年在疫情爆發初期上映，亦有475萬入場人次，摘下年度冠軍。

《限制發信》上半年表現最佳韓片

《限制發信》上月23日開畫，口碑不俗，票房有望提升。此片由《鬼怪》趙宇鎮、《便利店新星》池昌旭及《羽毛球少年團》女星李在仁合演。講述扮演銀行職員的趙宇鎮駕車接送子女上學途中，接到限制發送號碼的來電，警告他車內裝有炸彈，若離開座位，炸彈便會爆炸。趙宇鎮起初只視為詐騙電話不予理會，但眼看着公司同事的汽車以同樣方式爆炸後，不得不相信。趙宇鎮還突然變成釜山市中心恐怖襲擊的嫌疑人，遭警方追截，被迫聯繫可疑來電者。趙宇鎮入行多年，首次在電影中擔正，表現令人刮目相看。

《緊急宣言》康城首映後下半年上映

上半年韓國本土電影票房不敵外語片，歸根究柢與沒大片上映有關。暑假黃金檔即將開鑼，據報會有多齣韓國大片上畫，有望拯救票房。《沒關係這是愛情》趙寅成伙拍《1987：逆權公民》金允錫兩大實力派男星合演的《摩加迪沙》，本月28日率先上映。該片由《軍艦島》柳承完執導，製作費高達255億韓圜（約1.75億港元）。講述1991年在索馬里摩加迪沙，因內戰而被孤立的故事。

災難片《Sink Hole》8月11日緊接登場，由《和遊記》車勝元及《我的特級兄弟》李光洙等人合演。講述一家人花11年時間才能置業，怎料入伙後1分鐘即掉進深坑的故事。《魔鬼對決》影帝黃政民主演的新片《人質》，亦落實8月份上映，講述黃政民被身分不明的神秘人綁架。戲中黃政民上演獨腳戲，獨佔三分之二內容，絕對考驗演技。

此外，《南山的部長們》李秉憲、《上流寄生族》宋康昊及《密陽》影后全度妍等合演的《緊急宣言》，會於下半年上映。另外，此片獲邀在明日揭幕的康城影展舉行首映。

42年歷史戲院結業

韓國票房尚未復蘇，當地戲院亦現結業情况。開業42年的首爾劇場戲院，昨日正式結業。該院位於鐘路區，是當地最早期的綜合式戲院，也是目前首爾最後一間舊式戲院。在多間大型連鎖戲院競爭下，該院近年轉型放映藝術片，掙扎求存，但受疫情影響，難再經營下去。