綜藝齊首播 無綫真人騷曬高難度舞技 楊詩敏過檔ViuTV教生存演技

《生存》監製韋嘉華回應《明報》稱節目由火火與蝦頭教導學員，用演技融入生活，緩和人與人之間的衝突。她說：「他們以演技教大家學做戲同時，又打開封閉的自己，學習give and take，過程中有好多真感情爆發出來。」

拍opening困難重重

無綫10時半播映《盛‧舞者》首集opening介紹參賽者出場，以長達9分鐘在尖沙嘴海傍的拍攝狂舞片，參賽者施展渾身解數展現一字馬、凌空飛躍、倒立、後空翻、霹靂旋轉等多個高難度動作，事前多日籌備、排練。

方紹聰（奶仔）是參賽者之一，他透露拍攝當日困難重重，凌晨12點call time，凌晨3時開始綵排了20次。最辛苦攝製隊要記好多走位，團隊要抓緊早上6點至8點這段黃金時間搵位拍攝，跳到無力時，幕後仍然很專注，故大家也打起精神完成拍攝。

娛樂組