邱淑貞大女曾被同學排擠轉校 沈月害怕返學 呻難找知心友

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沈月因父母關係，自小已受到外界注視，但原來性格內向的她，不喜歡被人注視，無奈小學開始，已有傳媒到其校門守候，令她十分反感。

其後父母為她聘請保鑣，反而令她更突出，升上中學後，沈月因「星二代」身分鋒芒太露而被同學排擠，同學更講她及其家人壞話，最後被迫轉校。

留港陪爺爺 遙距上堂

之後沈月被安排到海外升學，現時修讀日文及心理學的她，因為爺爺身體問題，去年回港至今一直在家中遙距上學。未知是否因過往的不愉快經歷，沈月說很怕返學，就算到外地讀書，一樣有人認得她，難找知心朋友，加上在校內受到不友善對待，故她寧願留在家中。

想入行做藝人

乖乖女沈月表示永遠將家庭放在首位，她說：「我的第一優先順序永遠是家庭，自從我祖父在去年過世，我更特別感受到這一點，因此我花更多時間與家人相處。」

沈月雖然性格內向，但她很喜歡唱歌跳舞，談到夢想時，更表示想出道做藝人，或從事時尚方面的工作。她又希望做義工，幫助一些孤苦無依的小朋友。