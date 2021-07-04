【開箱】《冰原孤人》 火山爆發還魂記

死人復活 生者穿越時空

《冰原孤人》講述冰島冰川下的卡特拉火山已持續噴發一年，仍留在當地小鎮的人不多，當中有小旅館的老闆、火山監測站兩名工作人員、警察Gisli和其患有絕症的太太Magnea、做機械維修的Thor和女兒Grima及女婿Kjartan等。恐怕火山灰等空氣問題會影響健康，Thor希望女兒女婿遷往雷克雅未克，Grima卻拒絕；一年前胞姐Asa失蹤後，Grima一直想尋回對方，而且性情亦大變，並影響了跟Kjartan的關係。

另一方面，監測站的科學家Eyja把蒐集得來的樣本交到雷克雅未克的老師Darri手上，後者發現火山灰的物質在過去一年來出現了變化，所以決定親赴當地察看。其間Eyja與同事Leifur在冰川發現全身赤裸被火山灰鋪滿全身的年輕神秘女子，送她到地方醫院後，發現除了有低溫症外，一切無恙。該女子名叫Gunhild，自稱來自瑞典，醒來之前的記憶是，Thor帶她到火山附近遊覽。警察Gisli按其口供調查，發現她確實曾在旅館居住及打工了一段短時間，不過根據紀錄是20年前。最詭異的是致電其瑞典寓所，一名少年自稱是Gunhild的兒子，稱媽媽往遛狗，很快會回家。

其後Grima在一家房子發現了Asa，後者跟Gunhild一樣，渾身火山灰瑟縮一角，記憶停留在失蹤之前。Darri來到監測站後，某日發現已逝世的兒子，全身火山灰躺在他的牀上。劇情後來的發展，是病重或受到創傷的人也「還魂」；Gisli不良於行且靠呼吸器維生的太太Magnea，某天忽然恢復病前的綽約風姿，還行動自如為丈夫煮飯。最離奇是Grima看到跟自已一模一樣的Grima出現，而且沒有Asa失蹤的痛苦記憶。

法劇《魂歸故里》題材類近

雖然《冰原孤人》 不止逝者復生，連「生人」也重現，這橋段在電影及劇集卻非新鮮；2004年上映的法國電影《黃泉回歸》（They Came Back），已是如此異想天開。故事講述逝去的親人突然回到小鎮，震驚過後，小鎮設定集中營為這1.3萬新人口安排住所、工作。可是接走愛子的母親，無法面對已癒合的傷口；找回妻子的丈夫，誠惶誠恐擔心再失去至親；又見情人的女人，被迫再次面對這段戀情……當他們努力重拾親情與感情的同時，卻發現這批「歸來」的人有點異常及陌生。

《黃泉回歸》上映8年後，被改編成法國劇《魂歸故里》（The Returned），講述山區小城，許多死者重現，包括在車禍去世的女孩、在婚禮當日自殺的年輕人，被竊賊殺害的小男孩，精神病患殺手等，他們企圖回到原本屬於自己的生活，卻發生了很多異象，譬如經常斷電、大壩水位神秘降低，他們身體也出現了奇怪的痕迹。《魂歸故里》先後拍了兩季，各8集，連音樂都邀請了蘇格蘭post-rock樂隊Mogwai創作，迷幻又悅耳。《魂歸故里》首季口碑十分好，更贏得2013年國際艾美獎最佳劇集，美國電視台隨即買下版權重拍，於2015年播出，但無論成績及風格都不及原作。如果覺得《冰原孤人》故事有趣的觀衆，不妨找來看看。

其實《冰原孤人》衆多「還魂」個案中，比較特別及可抽出來成為外傳的，其實是教授Darri的一段，有點像電影《我兒子是惡魔》的變奏。Darri與太太經歷喪子之痛，但兒子逝世原來有另一深層故事，包含欺凌、反抗、教育與信任，還有兒童是天生一張白紙，還是天使或惡魔？抑或無論變成怎樣，都是父母的責任？