《蜘蛛俠》第3對戲假情真主角 湯賀蘭車內咀嘴辛蒂雅

25歲湯賀蘭與同齡的辛蒂雅2017年因合演《蜘蛛俠：強勢回歸》而結緣，當時已傳出他們過從甚密，疑似拍拖，兩人當時透過社交網否認；其後《紐約郵報》有報道指兩人在紐約中央公園附近的一家餐廳用膳，同行的還有辛蒂雅父母，有目擊者透露，湯賀蘭跟辛蒂雅的家人似乎言談甚歡。

直到2019年7月，湯賀蘭與英國女孩Olivia Bolton被發現手拖手出現在倫敦海德公園，新戀情曝光，他跟辛蒂雅的緋聞才告一段落。不過有指兩人已於去年4月分手。至於辛蒂雅則傳與劇集《毒癮女孩》（​Euphoria）拍檔積及伊洛迪（Jacob Elordi）拍拖，亦於去年3月分手。

曾傳緋聞 新片12月上映

據《紐約郵報》前日報道，湯賀蘭本月1日（周四）黃昏，駕駛價值12.5萬美元（約97.5萬港元）的Audi跑車，載着辛蒂雅坐他旁邊。然後當到紅綠燈位要停車時，湯賀蘭把握短暫時間，靠近辛蒂雅親吻起來；之後兩人相視而笑，又做出搞笑動作，湯賀蘭再凝視辛蒂雅，並輕撫其下巴。

據報道較早時，湯賀蘭隨辛蒂雅返回後者母親Claire Stoermer的寓所，報道指湯賀蘭看來對這段情是認真的，而且已融入女方家中。不過雙方的發言人對這段情暫時未有任何回應。他倆主演的第3部《蜘蛛俠》電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）預計今年12月中上映，相信兩人的戀情會成為該片的焦點。湯賀蘭與辛蒂雅的咀嘴照片曝光後，有粉絲送上祝福，有人藉此惡搞，也有網民表示不相信，質疑兩人只是開玩笑。

前兩代《蜘蛛俠》主角俱情侶檔

事實上，湯賀蘭與辛蒂雅並非第一對因拍《蜘蛛俠》而「撻着」的男女主角；2002年上映的《蜘蛛俠》，杜比麥奎爾（Tobey Maguire）跟姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）拍攝期間已戲假情真，在2007年開拍《蜘蛛俠3》前分手。換人再拍的《蜘蛛俠：驚世現新》2012年上映，男女主角安德魯加菲（Andrew Garfield ）和愛瑪史東（Emma Stone），亦成為一對，直到《蜘蛛俠2：決戰電魔》2014年上映後，兩人於翌年宣布分手。