《調教你MIRROR》 盧瀚霆Ian釋放負能爆喊

加入MIRROR不開心日子佔多

Anson Lo蹲下時開始委屈地哭，其他成員上前安慰。Anson Lo事後解釋由梁祖堯播第一首歌時已想喊，令他想起父母20多年來很惜及遷就他。他回想過程，發現自己早在小學階段已因不開心事而有很大壓力，亦不想面對自己19歲時的經歷，很想逃避；在他喊到崩潰時，有人搭着他膞頭及捉着手叫他冷靜，感覺有人陪伴面對從前的陰影好窩心。Anson Lo坦言加入MIRROR後，不開心的日子佔多數，感傷心和壓力大。他本身有負能量，又想在別人面前建立好榜樣，這樣會不開心，顧及別人時，自己的感受也很重要。

Ian愛埋藏自己，練習中不斷流淚，姜濤捉實他的手陪着喊。Ian稱加入MIRROR前很輕鬆和正面，當要回憶MIRROR階段非常猶豫，直至被姜濤握着手才敢蹲下，回憶在MIRROR的日子，隨即崩潰流淚。他之後回想開心事不再哭，但張開眼見身邊很多隊友，又忍不住哭。他覺得雖然有些事解決不到，但有大家的支持很窩心。

Anson Lo節目後在社交網留言說收到很多關心及支持，他叫大家放心，不用擔心他。他依然熱愛演戲及舞台。兩年時光有開心不開心，有各式各樣壓力才是人生，他會盡力工作、好好生活、照顧自己的情感。

娛樂組