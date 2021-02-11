被網民發現疑戀上余潔滢 MIRROR邱傲然：佢係男人婆好啱傾

記者：林祖傑

300粉絲迫滿商場有人暈倒

Tiger與Jeremy昨日到尖沙嘴商場為品牌新店擔任開幕嘉賓，今日22歲生日的Tiger獲品牌為他慶祝，有約300名粉絲到場支持及唱生日歌，迫滿店外商場位置，其間有粉絲暈倒，兩人表示十分擔心，向粉絲呼籲：「我們出席活動有好多人支持，天氣熱又多人，大家支持還支持，都要小心一點，量力而為，我們都有很多機會見到大家，不要為一時的活動令大家身體不好，我們會好擔心。」

兩人表示首次以這個組合出席活動，即席分享旅遊經驗。Tiger曾試過在日本沖繩因言語不通不懂搭巴士，最終獲一名德國人相助。他最想去北極旅遊，覺得特別遠會好好玩。Jeremy透露試過一個人在意大利獨自旅遊一天，之後才會合朋友，但坐船坐到迷路，又驚又興奮，他表示因很喜歡落水玩，特別喜歡陽光與海灘。

情侶戒指手鈪是贊助品 認恨拍拖

Tiger表示原本生日想去旅行散心，但疫情關係，會和家人食飯慶祝。問會否相約緋聞女友余潔滢一齊慶祝？他說：「可能都會約，我們真的好friend。（是否拍拖？）是好朋友。」他稱報道所指戴情侶戒指及手鈪等物品，只是剛巧同獲贊助。是否很欣賞對方？他笑道：「都係，她是男人婆，所以我們好啱傾，什麼也不怕講，她很直接，跟她相處好輕鬆。」與對方會否有可能發展成情侶？他說：「唔知喎！係再話你聽。其實我都想拍拖，因為好耐無拍，上次拍拖是中學時期。（生日願望是否想拍拖？ ）講咗就唔靈啦。」

Jeremy不停為兄弟擋駕，說大家跟余潔滢都是拍劇集《男排女將》認識，都是好好朋友，會經常相約出來。

Jeremy與花姐破冰：溝通好重要

Jeremy於ViuTV節目《調教你MIRROR》自爆與經理人花姐（黃慧君）關係曾經好惡劣，他表示講得出來就即是沒有事，明白到溝通好重要。是否仍很想出單曲？他說：「想！但要適當時機，下次我會把握機會。節目後我明白到不需要由別人身上得到認同，自己認同自己亦很重要。」