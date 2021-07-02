【開箱】《情系一線》 橫跨30年的戀愛故事

靈感源自中島美雪歌曲

《情系一線》去年8月在日本上映，疫下票房約22.7億日圓（約1.6億港元），早前小松菜奈更奪得第30屆日本映畫專業大獎最佳女主角，電影算是叫好叫座。此片由《跨越8年的新娘》瀨瀨敬久執導，靈感來自日本歌姬中島美雪的歌曲《系》，講述因命運被迫分離的男女，在平成時代再次找到彼此的動人愛情故事。

《情系一線》講述生於平成元年（1989年）的高橋漣（菅田將暉飾）及園田葵（小松菜奈飾）13歲時在北海道相遇。年輕的阿漣與同齡死黨竹原直樹（成田凌飾），騎着單車趕往煙花盛會，一不留神撞上阿葵。阿漣與阿葵初次見面已有好感，阿漣留意到她手上的傷口，阿葵甚為感動。兩小無猜的初戀，慢慢展開。阿漣向阿葵表示要當職業足球員，遊遍全世界，還向阿葵告白說「我喜歡你」，心事重重的阿葵未有回應就離開。翌日阿葵突然失蹤，阿漣用盡方法尋找，原來她跟家人搬到札幌，還發現阿葵一直被養父虐待，母親知情卻不理會。阿漣決心要保護阿葵，帶她私奔，二人坐上火車去函館。可是年紀還小的他們，私奔終告失敗，阿漣還沒來得及道別，阿葵已被母親帶走。

8年後，在北海道芝士工場工作的阿漣因參加好友竹原直樹的婚禮而遠赴東京，在婚禮上跟阿葵重逢。可是重逢並沒有為二人帶來激情，阿漣說足球夢想落空，正在北海道生活，阿葵則在東京讀大學，希望遊歷世界，還有體貼男友水島大介（齋藤工飾）。自此兩人走向截然不同的人生，阿漣回到北海道，與芝士工場同事桐野香（榮倉奈奈飾）拍拖，不久後準備結婚。正當阿漣前往註冊結婚之際，再與阿葵相遇，後者得悉失聯多時的母親去世，感到傷心，阿漣送抱安慰。之後阿葵返回東京，發現男友水島大介因生意失敗而失蹤，幾經搜尋，於沖繩找到對方，但男方不想拖累阿葵而再度失蹤。

阿葵之後經好友高木玲子（山本美月飾）介紹，前往新加坡當美甲師，誤打誤撞開始創業，事業有聲有色之際，玲子因投資失利而欠下巨款，阿葵將公司清盤後返回日本，再次當上美甲師。阿漣結婚後，太太阿香懷孕，不久後發現患上癌症。阿香一直努力治療，並誕下女兒，陪伴女兒至3歲逝世。阿漣獨力照顧女兒，並為芝士工場研製新款芝士，經過多次失敗後，終獲米芝連餐廳名廚認可，並獲國際賽冠軍。10年過去，迎接平成最後一年（2019年）兼最後一天，阿葵重返兒時曾經到訪的「孩子食堂」，遇上阿漣的女兒。阿漣得悉阿葵回到北海道，飛奔前往找她，二人終在最適合的時機走在一起。

故事橫跨平成年代

故事設定在平成30年間發生，正好記錄日本一個年代的故事，還巧妙地用上「線」來形容一段感情關係：人與人之間總會有一條線聯繫着，即使今日分開，不代表永遠不相見。電影還加入了平成時代獨有元素，如男女主角的名字「漣」及「葵」，正是當時最熱門的小孩名字。阿葵任職陪酒女郎、美甲師，也是當時的熱門職業。戲中還加入平成發生的大事，如2011年的「311大地震」及雷曼事件等。

此片另一賣點是跨越日本多個地方，包括北海道、沖繩及東京，還到新加坡取景。戲中阿葵在新加坡創業失敗後，邊哭邊吃炸豬扒飯的日本料理店，正是坐落獅城某公共住宅的露天美食中心。

《情系一線》雖是愛情片，但大部分時間男女主角的故事分開發展。菅田將暉與榮倉奈奈的一段情窩心感人，後者癌病末期，時日無多，對女兒依依不捨的場面，令人感動。菅田將暉在街頭痛哭一幕，看者也心痛。身為影帝的菅田將暉演繹橫跨10多年的角色，應毫無難度。相比之下，小松菜奈的角色更有發揮空間，但演技未夠細膩，不及榮倉奈奈搶鏡。

上映日期：7月1日