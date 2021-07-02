懷故友唐奕聰夢想開騷賀36周年 太極好聚不散 一條心夾band

太極去年原計劃以音樂節形式，舉行連串活動慶祝出道35周年，惟疫情打亂了全盤計劃，打頭陣的雷有輝（Patrick）個人騷至今仍未舉行，壓軸的太極演唱會也被迫延期，由原定去年12月延至今年8月，從西九文化區戶外移師紅館舉行，其間好兄弟Gary突然離世。

Patrick直認這年半的經歷，令他們體會到現在開演唱會原來不是易事，不知還有沒有下次，更要珍惜身邊的一切，會與陪伴他們成長的粉絲在演唱會好好相聚，盡興一番。Patrick說：「可能Gary保佑，讓我們得到這個好檔期，8月也是Gary生日（生忌），他到時應該有假期，來欣賞我們演唱會，這也是他的夢想，因他生前說過想坐在台下看太極演出。」

跟Gary心靈一致

太極承認在台上少了Gary一定不習慣，但他們是心靈一致的。可擔心演出期間憶起故友，抑壓不住情緒爆喊？盛旦華（蛇仔）表示感性場面一定有，但就算喊都會抱住一個開心正面的態度處理。劉賢德（Hi-Fi德）說：「相信粉絲都會忍不住，因大家都掛住Gary，而且粉絲也餓了很久，有粉絲更說太極開多少場就買多少場，令我們非常感動。」

太極預告演唱會除了盡量唱滿足粉絲外，還會邀請一些曾與Gary及太極合作過的朋友，上台分享一起經歷的往事，很多故事大家都未必知。

迷失過後 重回正軌

問到Gary離世當刻可有想過取消演唱會？蛇仔透露大家都沉澱和傷心了一輪，但明白已成事實無法改變，並說：「Gary也會想我們繼續開騷。」Patrick憶述得知Gary死訊後足足哭了兩晚，他說：「之後因葵（填詞人）跟我說與Gary在心靈上已有感應，當時我聽不入耳，直至看完《靈魂奇遇記》才有所領悟。」Hi-Fi德稱頭兩日很迷失，除了傷心，什麼都不懂，他說：「全靠Patrick和因葵執番起我。」

鄧建明（Joey）也說當時反應不來，到要為Gary寫紀念冊時終於崩潰，他說：「因為我對住Gary的時間較多，沒了他的琴聲，感覺上的確差很遠，有前輩講過，Gary認第二，應該無人敢認第一，唯有慢慢調節。」朱翰博（Ricky）呆滯了數日，逼自己做運動和不停工作抒發情緒，他說：「不過每當夜晚，與Gary的片段又會湧現出來，只能令自己忙一些，不要再去想。」

成員各有領悟

Gary的離世令太極體會很深，Hi-Fi德表示就如《真的漢子》其中一句歌詞「人終歸總要死一次」，提早為自己立「平安紙」及學習斷捨離，減輕家人負擔。Patrick領悟凡事毋須太執著，學懂享受人生，最緊要令身邊人開心。Ricky稱：「人生苦短，在有生之年做多些自己喜歡的事情，多珍惜身邊親友。」

蛇仔認為要活在當下，最緊要玩得開心。Joey說：「日子總要過，最緊要保持身體健康。」太極表示現在成員會多了互相關心和聚會，因彼此都在倒數中，見一日便少一日。

坦誠是樂隊的基石

樂隊能一起走過36年，兄弟情是如何保鮮？太極笑稱：「大打出手和出口都試過，不過各成員近年已收火。以往縱使有摩擦，通常瞓醒就會不記得。」Ricky取笑Hi-Fi德最叻是失憶。

蛇仔認為成員間最緊要坦誠相對，有不對說句sorry便能解決，他說：「太極從未想過散band，只是10周年時，因大家都遇到樽頸位，有共識不如停一停，各自做音樂，但去到15周年，大家又很自然走在一起，之後便約定每5年開一次演唱會。」

讚新世代樂隊有創意

身為香港殿堂樂隊，談到近年有不少新樂隊冒起，蛇仔和Hi-Fi德都讚新一代的樂隊創意比他們當年好，只是稍欠經驗，太極初出道也遇過，但現在多了互聯網和不同的專家讓大家去學習，幸福很多。

蛇仔寄語新一代樂隊要珍惜聚在一起創作的友誼。Joey近年擔任ViuTV節目《Chill Club》樂手，接觸較多新樂隊，他說：「早年夾band可能是受Beyond影響，但新一代不止聽廣東歌，很國際，歌曲很有新意亦很好聽。」

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髮型：Joe Tsui@HairCulture

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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