罕有笑談老公王浩信 陳自瑤珍惜夫妻檔拍劇機會

陳自瑤演出李居明監製的玄學電影《大運同行》，昨日於新光戲院舉行首映禮，聯同其他演員張寶兒、傅嘉莉、江美儀、蓋鳴暉、敖嘉年和胡諾言等出席。陳自瑤透露李居明師父之前教她在家中廳的位置吊盞紅色水晶燈，旺女主人。李居明說：「紅色燈是要谷紅她，紅到發紫，以前她的片酬好平，現在請不起了。」陳自瑤否認說：「沒有加價，很珍惜目前每個機會。」

感謝阿姐鼓勵

有指她將會擔正《選美的12夜》女主角？陳自瑤自言也是透過報道才得知，公司未正式通知她，所以是什麼劇種和角色，一概不知道。汪明荃（阿姐）多次公開讚她，又叫監製給她一個女主角的機會，是否要多謝阿姐？她表示已親自和透過短訊多謝，感謝阿姐對她的鼓勵，有機會想請阿姐吃飯。她坦言一向恨做女主角，認為每個藝人都希望有更好發展，但一切隨緣，先做好自己和珍惜每個機會。

陳自瑤近年與王浩信不時傳出婚姻觸礁，每次被問關於王浩信的問題她都避談，之前王浩信再奪視帝公開多謝她，鏡頭影着她時沒有表情，引起話題。昨日她罕有開心談王浩信，對於老公讚她配音好犀利，遠超於他，說要向她請教，陳自瑤興奮哈哈大笑說：「過獎喇，他沒參加過配音節目而已；他是兩屆視帝，演戲方面我都要向他請教。（有人看好你們有機會一起爭視帝和視后？）多謝大家支持。（會否想與老公合作拍劇？）睇機會，我是小人物，等公司安排。（不抗拒夫妻檔？）接受的，我好乖，好珍惜機會。（合作不擔心尷尬？）沒去想。」

傅嘉莉親熱5男 自認好福氣

傅嘉莉打扮性感，她說李居明師傅叫她多穿紅色和粉紅色衣服，所以昨日著粉紅色連身裙。她3年前開始行10年大運，會慢慢見到成績，現正播放的《刑偵日記》她有份演出，自言好福氣，跟5名男演員有親熱戲。她在新劇《凶宅清潔師》首次做女主角，希望一直好運。

張寶兒被批明後年有望懷孕

張寶兒透露李居明師傅說她明年或後年有機會懷孕。是否已準備做媽媽？她說：「順其自然，好像結婚時也不知做人老婆是怎樣，婚後慢慢適應這角色。」她忙於拍新劇，飾演財經記者。現實生活她除投資股票，還買樓保值，已有一間豪宅，有合適會再入市。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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