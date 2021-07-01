憂環境不穩 完成最後劇目暫別「神戲劇場」 黃秋生等待光明再戰舞台劇界

黃秋生早前獲「台灣就業金卡」，不排除完成香港手頭上的工作，便專心在台灣發展。他是「神戲劇場」創辦人之一及藝術總監，8月13日起他同師弟陳淑儀、朱栢康在演藝學院演出舞台劇《ART呃》，故事圍繞一幅拍賣得來的名畫，劇中飾演好友的秋生、朱栢康和陳淑儀化身專家，對這幅名畫各持己見，在爭論之間產生不少喜劇元素。

同角色一樣尖酸刻薄

日前眾人在排練室綵排，進度順利。黃秋生表示該劇於兩年前計劃，準備也有一年，但去年因疫情延後了一年公演。他說︰「有機會做就做咗先，如果再等，等到完全百分百回復正常情况，真的不知要等幾耐。」黃秋生自嘲演的角色很像他，並說：「好乞人憎，說話尖酸刻薄，好似我咁，因為是喜劇，幾好笑。」首次與朱栢康和陳淑儀合作的秋生說：「淑儀，我好欣賞他做戲，好彩可以同佢玩一次，朱栢康就後生啲，之前未有機會合作。」

「神戲劇場」成立8年，過往曾演出多個劇目，包括《EQUUS馬》、《狂揪夫妻》、《仲夏夜之夢》、《搞大電影》及《夕陽戰士》，黃秋生被問到今次《ART呃》是否「神戲」最後演出的劇目？他說︰「希望不是最後，𠵱家成個生態環境都不穩定，其中原因是疫情，不知幾時先回復正常，大家都不清楚。不會是最後，不會講得咁死，只是暫時會停，或者會轉一個形式，而且𠵱家劇場生態有些轉變，要觀望，希望將來再搞。」

獲觀眾支持 無悔搞劇團

談到辦劇團感受，黃秋生透露獲益良多，並說︰「無後悔過搞這個劇團，之前公演幾個劇都好成功，觀眾都支持，有好多經驗。有不少事都印象深刻，𠵱家好定唔好都會變好，只係你角度點睇。好，固然好，不好，都是經驗。」

3年前黃秋生有份演出的《夕陽戰士》，出自他手筆，對於會否再創作劇目？黃秋生說︰「我份人好迷信，唔鍾意嗰啲最後、夕陽、終極嘅字眼，大吉利市咩。等緊一個光明、穩定嘅環境，搞個大展鴻圖，我都是鍾意搞喜劇。」

陳淑儀與朱栢康首次跟大師兄黃秋生合作，表示好期待，是夢寐以求。朱栢康面對曾任他導師的陳淑儀，以及大師兄黃秋生，直認怯場，並說︰「無可能唔怯啦，一個老師、一個大師，這個是我夢寐以求的班底，好期待同享受過程。」

娛樂組