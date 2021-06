【開箱】《爸爸進行式》 以悲劇開始 以喜劇結束

女兒出世妻子死亡

《爸爸進行式》改編自真人真事,取材於美國作家Matthew Logelin在2011年發行回憶錄《Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love》,最大分別在於男主角由白人變成黑人。故事由波士頓工程師馬修的妻子莉茲懷孕說起,由於女方羊水不足,醫生建議提早剖腹產子,夫妻二人還未準備就緒,莉茲即晚已在手術室內,歡天喜地迎接新生命來臨。

當馬修為女嬰麥蒂出世而興奮莫名之際,莉茲卻因肺栓塞而逝世。還未替女兒慶生,先為亡妻舉行喪禮。馬修心情如坐過山車,眼淚仍未流乾,問題迫在眉睫,在鰥夫與單親爸爸之間,馬修決定把人生都交付在女兒身上,誓言獨力照顧麥蒂,以慰莉茲在天之靈。

電影透過馬修養育女兒的不同階段,歌頌父愛偉大,每個成長片段都是平凡而真實,如此觸動人心,掀動觀眾情緒,不禁令人聯想起金泰希主演韓劇《再見媽媽又再見》,分別在於守護馬修的並非亡妻,而是身邊的親朋好友,甚至是不相識的陌生人。

親朋好友贈正能量

馬修初為人父,難免手忙腳亂,於是想到新手媽媽互助會求救,卻遭一眾參加者誤以為他想去匿名戒酒會,但他無暇解釋,鬱結不吐不快,幸獲媽媽們傾囊相授,讓他放下心頭大石。除此之外,馬修的外父外母,甚至公司的上司下屬,大都樂意伸出援手,為他的人生帶來正能量。

《爸爸進行式》以悲劇開始,以喜劇告終。馬修為了專心照顧麥蒂,不惜犧牲下一段感情,反而是女兒從旁鼓勵,令他獲得再次戀愛的力量,最後大團圓結局,觀眾也替他高興。

《閃亮人生》同樣獲讚

奇雲赫特過去擅拍喜劇如《逃出魔幻紀:霸氣升呢》及《非常外父3》,也是荷李活著名的棟篤笑演員,單是Netflix已收錄《不負責任》、《醒醒定定》等多場表演,難得他一臉認真地扮演單親爸爸角色,把鰥夫的無助、失望、憤怒、自責等情緒,平實地自然流露出來,跟他在《逃》片的誇張表情,形成強烈對比,而這個轉變值得支持。

看罷《爸爸進行式》,忽然令人聯想到奇雲赫特在《閃亮人生》的演出,此片改編自同名法國電影,他扮演照顧癱瘓富翁的釋囚,演技同樣獲讚,可惜票房欠佳,且看新片能否還他一個公道。