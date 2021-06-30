【開箱】《爸爸進行式》 以悲劇開始 以喜劇結束

女兒出世妻子死亡

《爸爸進行式》改編自真人真事，取材於美國作家Matthew Logelin在2011年發行回憶錄《Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love》，最大分別在於男主角由白人變成黑人。故事由波士頓工程師馬修的妻子莉茲懷孕說起，由於女方羊水不足，醫生建議提早剖腹產子，夫妻二人還未準備就緒，莉茲即晚已在手術室內，歡天喜地迎接新生命來臨。

當馬修為女嬰麥蒂出世而興奮莫名之際，莉茲卻因肺栓塞而逝世。還未替女兒慶生，先為亡妻舉行喪禮。馬修心情如坐過山車，眼淚仍未流乾，問題迫在眉睫，在鰥夫與單親爸爸之間，馬修決定把人生都交付在女兒身上，誓言獨力照顧麥蒂，以慰莉茲在天之靈。

電影透過馬修養育女兒的不同階段，歌頌父愛偉大，每個成長片段都是平凡而真實，如此觸動人心，掀動觀眾情緒，不禁令人聯想起金泰希主演韓劇《再見媽媽又再見》，分別在於守護馬修的並非亡妻，而是身邊的親朋好友，甚至是不相識的陌生人。

親朋好友贈正能量

馬修初為人父，難免手忙腳亂，於是想到新手媽媽互助會求救，卻遭一眾參加者誤以為他想去匿名戒酒會，但他無暇解釋，鬱結不吐不快，幸獲媽媽們傾囊相授，讓他放下心頭大石。除此之外，馬修的外父外母，甚至公司的上司下屬，大都樂意伸出援手，為他的人生帶來正能量。

《爸爸進行式》以悲劇開始，以喜劇告終。馬修為了專心照顧麥蒂，不惜犧牲下一段感情，反而是女兒從旁鼓勵，令他獲得再次戀愛的力量，最後大團圓結局，觀眾也替他高興。

《閃亮人生》同樣獲讚

奇雲赫特過去擅拍喜劇如《逃出魔幻紀：霸氣升呢》及《非常外父3》，也是荷李活著名的棟篤笑演員，單是Netflix已收錄《不負責任》、《醒醒定定》等多場表演，難得他一臉認真地扮演單親爸爸角色，把鰥夫的無助、失望、憤怒、自責等情緒，平實地自然流露出來，跟他在《逃》片的誇張表情，形成強烈對比，而這個轉變值得支持。

看罷《爸爸進行式》，忽然令人聯想到奇雲赫特在《閃亮人生》的演出，此片改編自同名法國電影，他扮演照顧癱瘓富翁的釋囚，演技同樣獲讚，可惜票房欠佳，且看新片能否還他一個公道。