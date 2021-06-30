自認硬頸有骨氣 蔡思貝：出價幾高都不心動

早前她在無綫節目《Mean Talk》爆喊道出「女一」住200呎瞓碌架牀的辛酸史，她稱至今仍住在該北角單位，並不是住豪宅，早前置業單位仍是樓花未收樓，故還未搬得，她說：「我覺得是一個階段而不是辛酸史，努力過程中一定要付出，我有地方住已覺得好幸福，喊因為當日很多姊妹在場，回顧一路經歷的種種，所以一時感觸。」對於收到的問價短訊，有人出過最高價200萬元。她稱收這類短訊不多，只偶爾見到，她說：「幾多錢也不會令我心動，我都是較硬頸和有骨氣的人，所以一定不會應約。」

梁諾妍想洪永城戴假髮著婚紗

梁諾妍早前被發現與未婚夫洪永城的擬結婚通知書上原名為「梁鳳妍」，她稱一直沒有隱瞞真名，所以沒為此不開心。她表示婚期會在這幾個月內，因疫情反覆仍要睇定些，不過洪永城已着手搞婚禮，她笑道：「他真的好好，不過可能要求高一點，有少少麻煩，不過他沒有麻煩我。單計搞婚禮，他比我更似新娘，好似我娶老婆，打算在婚禮上叫他戴假髮著婚紗，我就著西裝，應該幾好玩，如果他不介意的話。」

記者：林祖傑