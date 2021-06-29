【開箱】賀創黨百年 一片兩劇陳獨秀的不同造型

黨慶劇的《覺醒年代》

全年近百齣黨慶劇集，確保觀衆錯過了一齣，還有下一部與再下一部，保持慶祝氣氛的溫度。當中有像《理想照耀中國》般，以40個人物與故事串連全劇的40集單元，5月初已可在湖南衛視、優酷、騰訊視頻、愛奇藝等不同頻道欣賞得到，據悉無綫J2亦買下播映權，但播出日期待定。

黨慶劇集中有更多是歷史劇類型，像今年2月在央視首播的《覺醒年代》，在內地評價不俗，本月初在上海電視節更贏得最佳導演、編劇及男主角等3獎。故事以李大釗、陳獨秀、胡適等新文化運動主要發起人從相識、相知到分手，走上不同人生道路為敘事基礎，並講述從新文化運動到中國共產黨成立經過。有評論指此劇是少數給陳獨秀正面評價的影視作品，除了劇中扮演他的于和偉，成為上海電視節的出爐視帝外，此劇開始不久，已把陳獨秀特立獨行的一面表現出來。講述陳獨秀在日本大學校園冷眼旁觀李大釗等學生討論是否應該回國倒袁（世凱），陳語帶嘲諷說，「這國無藥可救了」。落得被愛國學生吐口水喊打的下場，是李大釗護送這前輩離開，兩人逃到校園一角後繼續討論。李大釗以陳之前的文章反問他：「照你的意思是袁世凱當總統就不必愛國了？」陳獨秀解釋：「愛國要有立場，不能把愛國跟效忠袁世凱混同起來。打着愛國旗號來掩飾袁世凱的竊國行為，那袁世凱口口聲聲說他就代表國家，他是在混淆概念。」當然以內地製作的「原則」，歷史時差少不免，在劇中描述的時空，毛澤東也佔了不少篇幅。《覺醒年代》40多集，可在YouTube頻道的CCTV熱播劇場免費欣賞。

《光榮與夢想》「陳獨秀」較蒼老

同樣逾40集的《光榮與夢想》，演員陣容華麗，包括唐國強、黃曉明、高圓圓等。5月底在東方衛視和北京衛視首播，此劇講述中共歷史，涉及中國共產黨成立、北伐戰爭、長征、中日戰爭、國共內戰、中華人民共和國成立等。第1集由翻出楊開慧的舊書信，以及垂垂老矣的毛澤東看着亡妻和兒子的照片落淚開始，再倒敘到1919年，第1集陳獨秀已出場跟來訪的毛澤東詳談，不過劇中吳剛扮演的陳獨秀造型，與《覺醒年代》于和偉演出的不一樣，前者較蒼老，髮線也後移很多。觀衆在江蘇衛視YouTube頻道，同樣可免費收看《光榮與夢想》。

《1921》陳坤造型最靚仔

至於電影《1921》，演出陣容比《光榮與夢想》有過之而無不及，集合倪妮、劉詩詩、馮紹峰、竇驍等演出，更有劉昊然、王俊凱等內地人氣小鮮肉扮演「革命先烈」。全片圍繞首批中國共產黨人展開「中共一大」前後的故事。從預告片段所見，陳坤扮演的陳獨秀應該在牢中，李晨飾演的李大釗前往探望，前者說：「軍閥要我死，我要中國生。」李答：「我們的使命才剛剛開始。」配合新編版本《國際歌》，相當煽情；不過比起《覺醒年代》與《光榮與夢想》，陳坤真實年齡最貼近當時的陳獨秀，造型也最靚仔，但大概也脫離史實；而史實需要反覆驗證，電影和劇集原應是創意產品？