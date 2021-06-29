老公緊張另一個「老婆」 張寶兒：佢係語氣重但無鬧我

謝嘉怡開心做觀眾睇佳麗

謝嘉怡早前從蘇格蘭返港，已完成隔離，她表示此行逗留在當地大半個月，主要是出席auntie的喪禮，因對方沒有兒女，一直視她如女兒，關係很親密，「Auntie剛過了100歲生日不久便離開了，她一向很健康，知道這消息後我都很傷心，不過現在OK了」。

謝嘉怡今次回蘇格蘭帶給媽咪驚喜，原來兩母女自去年7月後已近一年沒見，「我之前先後訂過3次機票，但都沒回去，因擔心返不到香港。這次媽咪事前是不知的，所以她見到我很開心」。談到卸任在即，她開心今年以觀眾身分睇佳麗，覺得有混血女生參選是好事。

何依婷擔心嫲嫲健康寧願不見面

何依婷在台上說最珍貴是兒時與爺爺嫲嫲的相處時刻，她表示嫲嫲近年因出現器官衰竭，要入住療養院，但撞正疫情，醫生為安全起見不建議探望，「他們說若情况嚴重，去到最後一刻便會讓我們去見，這樣我寧願不見」。何依婷邊講邊眼濕濕，因擔心嫲嫲會以為他們不去探望而不開心，「嫲嫲現在88歲，是她湊大我的，所以感情很好；爺爺現在很健康，之前還跟他慶祝父親節」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵