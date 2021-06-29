林作有信心打到鍾培生變豬頭 張致恒決戰大J望贏掌聲

記者：鍾一虹、林蘊兒

林作、鍾培生昨日與大J到九展出席《培生擂台：無敵盃We Are Champs》拳賽記者會，公布賽事將於9月18日假九展舉行，屆時除了有「林鍾一戰」，還有張致恒（Steven）對戰大J等賽事。Steven拍短片表示正努力跑步、練拳及減磅，希望透過拳賽讓大家見到他想改變的決心，「多謝老婆及家人支持，令我有勇氣上擂台，第一次打拳，無論贏輸都希望得到大家的掌聲」。大J稱知道對手是Steven才參與，「他經常去大灣區唱歌及參加生日派對，我覺得值得一戰」。

鍾培生：要替天行道打爆他個嘴

林作現場抱起來捧場的女友裕美，展示自己過去3個月密集訓練變大隻的成果。林作在台上提到近期每周跟拳館高手實戰，不似鍾培生在家中花園練習，又踢爆對方早前跟拳館的下線拳手對打一場，已被打成熊貓眼，有信心9月上陣時，他親手打到對方變豬頭，「我現在的實力足夠打死鍾培生」。他說未知母親會否來欣賞賽事，但七仙羽和麥玲玲會捧場，「七師傅話會來現場作法，不知道是想幫我定想整死我」。鍾培生則狠批林作做事欠道德、傷害人，自己要替天行道：「我很不喜歡他，上台會打爆他個嘴！」

林首會利愛安：想佢做「作女郎」

前日林作與鍾培生又現身上水古洞的大型廠房，分別帶領合共6名女子拍攝野外挑戰直播節目，大合照時，鍾培生繼續拒跟林作交流，並刻意保持距離。早前參加今屆港姐面試被網民封為「東涌羅浩楷」的利愛安（Kirsten）無緣進入第二輪面試，日前受訪時稱不認識自認是她提名人的林作，林作事後亦直認抽對方水；不過兩人見面後，林作打算介紹工作給Kirsten，「我有做生意的朋友，想找她拍一個有關約會拍拖的手機應用程式廣告，我考慮用保險團隊旗下十幾個男仔拱照她。見過Kirsten後，覺得她非常sweet、nice，似細路女很單純，她知我的幽默感，但不是喜歡我」。林作解釋抽水是互惠互利，還帶挈對方做生意，所以Kirsten沒有嬲，反而多謝他。

林作否認要當Kirsten的經理人，聲稱日後有工作也會預Kirsten，當成御用「作女郎」，看好她在娛樂圈有一番作為或能成為花旦。雖然Kirsten不懂中文，但林作稱港姐冠軍謝嘉怡也是中文麻麻，故不是大問題。