經理人：Stephy王子和平分手 網民盼方力申鄧麗欣復合

麥玲玲︰生肖相冲難開花結果

Stephy舊愛方力申不評論事件，但有網民起哄提議方力申跟Stephy復合。他們拍拖10年，於2016年分手，令人感可惜。著名玄學家麥玲玲稱Stephy跟王子的生肖是豬與蛇，是六冲生肖，不容易成功，兩人開心過，但未能開花結果。至於她跟方力申拍拖時曾有結婚運，但他們錯過了。方力申這兩年也有結婚運，但他的對象宜異地戀，而且女方年歲細十多歲更合適。至於復合機會？麥玲玲說：「佢哋會係朋友，但未必會成為一對，向前看不要回頭了。」她又稱Stephy有桃花運，多追求者，條件很好，可惜較多波折不穩定。

娛樂組