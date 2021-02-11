12子爆喊對談逾4小時 《調教你》80%內容不曝光 監製：MIRROR團結比收視更重要

記者：唐嘉晞

製作團隊拍攝這節目前跟MIRROR很少接觸，資料來源除黃慧君（花姐），就只有從網上並向曾合作的幕後打聽12子的性格。監製楊任豪說：「今次節目負使命感，有擔心『玩』到收唔到科，要是他們的關係比入營前差？吵架反面收場又點算？這些是壓力。他們成軍近3年，總有比較老友或發生誤會，最初拍攝時好明顯兩組人企開，都幾難搞。阿祖（梁祖堯）跟我們就要想法子令他們敞開心扉。」

編導劉靜妍：姜濤原來好得意

編導劉靜妍獲同事報料，12子中誰最好又有誰麻麻哋，提起Ian，有人提醒：「小心佢呀！」至於AK則是「好煩！黑面㗎！」就是有這些偏見；相處過後她才知道收錯料，原來他們的性格好真、好直接。節目播映初期有批評欠內容，她稱團隊是邊拍邊摸索中，透過小項目了解他們。她笑說：「看姜濤煮飯，我才知道佢原來咁得意，以前的印象是『呢條友想點呀！』」拍攝前陳旭翎先後到梅窩四五次做資料蒐集，實地尋寶，找到麵包舖老闆，在傾談下才知道對方是Ian粉絲，成為解開Ian心結的渠道，找到合適的人很好彩。還有教他們唱歌的Danny老師，是在網上找「梅窩唱歌人」，他退隱到梅窩很低調，輾轉聯絡到。「麥子樂事件」是有測試動機，有網民以為是整蠱AK、Alton與Frankie。事實上麥子樂跟12子的分享對他們有很大得着，反思自己沒有珍惜所擁有的，別人打拼更長時間也不一定有他們現在的機會。

「梅窩私追事件」剪輯8個版本

《調教你MIRROR》是真人騷，楊任豪稱節目中事件是自然發展，要他們困獸鬥才見真面目，包括收電話，不能篤電話時你眼望我眼，就要說話溝通。「助攻」的還有啤酒贊助，大家飲了酒就易打開話題。鬧得滿城風雨的「梅窩私追事件」，12子為粉絲私追阻礙拍攝，向製作團隊道歉，並且提出親自勸退粉絲。當花姐知道他們要行動時，也驚訝阿祖的魔力，令他們面對問題。梅窩事件要特別善後，其他內容剪輯兩三次完成，但這梅窩事件則剪了七八個版本，因為涉粉絲在內較敏感。節目播出後也給姜濤還公道，處理上他好叻。梅窩之行達成了令MIRROR溝通更團結的任務。他們出營後舉行演唱會，感受到這隊人的動力、有默契，臉上的笑容是真摯的，旁觀者也覺得開心。

梁祖堯施魔法令成員盡訴心中情

《調教》系列中關鍵人物是梁祖堯，似魔法師，眾人對着他似食了誠實豆沙包。楊任豪說：「去年《調教你男友》的合作，阿祖只用了八九成功力，今次調教MIRROR他用了200%力度，無得留力。很多突發事情，看反應作調配。每日完成拍攝返房休息，其實是另一階段拍攝開始，大家商討後，由阿祖帶隊往敲門突襲，邊飲邊傾進行拍攝。阿祖有很高的溝通技巧，最重要是真誠，因為對他信任才盡訴心中情；他對MIRROR的付出也超越了主持人與導師。」

楊任豪：原裝版只給管理層看

第10集「一句Sorry」播映時讓觀眾陪着12子哭不停，這晚12子的「對談」拍攝有4個多小時片段，播出只有10數分鐘，原裝版極少人看過。楊任豪稱原裝版只給管理層看，想他們盡情了解這班年輕人在想什麼，當晚拍攝亦超過4個多小時。劉靜妍稱這是初入營阿祖安排的熱身練習，原意讓他們閒聊，自己在旁忙砌rundown沒留意，估唔到他們喊到九彩，初時心想「喊咩呀？」其實是他們壓抑太久了。活動後他們圍圈傾偈，由晚上10時許傾到凌晨5時，中間曾停拍攝。她說：「估唔到佢哋咁坦白，能幫助MIRROR成長，我覺得勁過100點收視。」

撰稿陳旭翎成為Ian粉絲

楊任豪透露《調教你MIRROR》有海量的拍攝內容，播映出街的只有20%，其餘80%內容不會曝光。不允透露的細節，就是團員間很細微的事情，有抱怨亦有誤解，未到吵架地步，但赤裸度見骨。鏡頭後的一切要保密，沒有爆料，但幾日的相處也有感受可分享。沒有拍攝時，他們會幫手搬嘢，還有主動認識工作人員問稱呼，這些舉動出於尊重，令原本對「小鮮肉」沒興趣的姐姐們好窩心。陳旭翎說：「Ian與AK是令人意想不到的，現在我做埋Ian粉絲，佢哋好真性情。還有姜濤好可愛，導演剪片時也是姨姨上身，邊睇邊說好得意。奇怪他私底下咁可愛，但舞台上又會變得好charm。」監製提到Frankie的轉變，他一直收埋自己欠信心，溝通能力低，現在他增自信，表達與溝通能力也高了。Lokman在這旅程中最大得着是入了減壓艙，過往隊長不被諒解變了衰人，現在可以卸壓了。

「12子互有心病如何前行？」

《調教你MIRROR》是他們的成長紀錄也帶出信息，楊任豪說：「MIRROR有靚仔、唱歌作包裝，但也要裝備自己，繼續進步。若互相有心病，只有妒忌或取笑對方，不能互相提點又點樣前行？」陳旭翎感受真人騷的感動之處是藝人所經歷的也是觀眾的人生反映，在12子身上會找到自己的影子。她印象最深刻的一幕是AK問Edan：「你幾耐無跟我車返屋企？」令她好心噏哭了。有些朋友就是少少誤會而疏遠，可能一個擁抱可以解決很多問題，很多人也經歷過這些，從中會找到自己。