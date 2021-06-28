《狂野時速9》美開畫料收5.3億 勢超越《無聲絕境II》創疫後新紀錄

《狂野時速9》提早上月21日在內地開畫，總票房收逾13.9億人民幣，僅次於華語片《你好，李煥英》和《唐人街探案3》暫列2021年內地最賣座電影第3名。相隔一個多月後，《狂》片終回流美國，上周五在美加合共4179個戲院銀幕登場，不單成為疫後最多戲院放映的新片，首兩日票房累收5880萬美元（約4.58億港元），更打破《無聲絕境II》首周末3日收4830萬美元（約3.76億港元）的舊紀錄，成為疫後開畫之冠。

為了宣傳新片，眾星頻頻接受外媒訪問，戲中飾演電腦黑客的《權力遊戲》32歲女星娜塔莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）自爆從未考取駕駛執照，卻獲邀拍攝《狂野時速》系列，就連她本人亦覺不可思議，「我由17歲開始拍戲，工作繁忙加上在英國考牌費用昂貴，所以我沒有車牌，直至最近開始有空，正考慮報讀一些精讀課程」，她強調自己懂得駕車，只是無牌而已。

試映會為非洲外展計劃籌款

提起查莉絲花朗，前日她在洛杉磯主持一場《狂野時速9》慈善放映活動，為她擔任發起人的非洲外展計劃（CTAOP）籌款，同片拍檔林詣彬、雲狄素、姜成鎬、佐丹娜布絲達（Jordana Brewster​）、曾跟她合演《索爆高低戀》的諧星薛夫洛根（Seth Rogen）、圈中好友珍蕾莉鍾斯（January Jones），就連已故美國流行曲天王米高積遜（Michael Jackson）獨生女帕里斯（Paris Jackson​）等亦有到場支持，共襄善舉。

查莉絲花朗自2007年創立CTAOP，透過金像影后和聯合國親善大使的影響力，落力為其故鄉南非對抗愛滋病威脅，並為國民爭取改變生活質素的機會。