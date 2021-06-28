時代變感慨創作路難行 杜琪峯勉勵新世代勿氣餒

【明報專訊】導演杜琪峯（杜Sir）、導演舒琪、ViuTV董事總經理魯庭暉昨日出席「第十五屆鮮浪潮國際短片節頒獎禮」，鮮浪潮發起人杜Sir答謝各界過去15年的支持，有感而發表示過去一年發生好多事，但參賽組別都能努力完成作品，好值得欣賞，並說：「這個境况，我不想講都要講，因為有切身感受，在未來日子裏，創作好艱苦。我思考了一年，都未落到筆寫下一部電影，但不要氣餒，時代轉變考驗緊我們，這些時間更要有信心和堅持，希望大家有同樣想法，努力向前，預祝得獎者成為下一個電影新導演，我不講太多了，免得講多錯多。」