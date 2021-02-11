「陳俞希老公」驚喜現身撐「老婆」義賣 梁祖堯「服務」善長 捐500元送抱

記者：陳釗

活動昨日12時開始至下午3時，攤位有飾物與二手衫等義賣物品，阿祖日前在社交平台宣布會有義賣「服務」，他說：「你叫我做乜都得，拍片影相，幫你揼骨都冇所謂，價錢面議。」吸引大批粉絲響應到場支持，令場內出現人龍。

除了義賣首飾和服裝外，3名主持更滿足粉絲要求，只要捐錢，簽名、影相、拍片統統無say no，當中有人捐500元與阿祖攬攬，BabyJohn就將衫褲即場穿上身，再除出來賣，為慈善去到盡。

不介意賣藝又賣身

Hailey透露今次是新節目的其中一個環節，希望藉此幫助流浪貓狗及為環保出力。阿祖表示因為舊衣服全攞去upcycle，所以無得捐，只能「服務」善長仁翁，3人為了慈善賣藝又賣身，阿祖說：「最誇張都是愛的抱抱啫。（500蚊一次？）我的價值差不多，年輕時可能會貴一點，但現在有500蚊都ok了。其實我們的粉絲都是很玩得的人，也知道我們無底線，最緊要大家玩得開心、盡興。」BabyJohn稱如果粉絲喜歡，要他把身上穿著的衣服即場脫下來也無所謂。

善長享受被叫「八婆」

在《空肚講宵夜》中阿祖叫Hailey做「八婆」叫到出晒名，現場有不少粉絲捐錢叫3人嗌自己做「八婆」。BabyJohn笑謂：「無想到大家那麼犯賤，真的會捐錢享受這個服務，而且我未見過有人被叫『八婆』，笑得那麼開心和真摯。」他笑稱有一男士將Hailey的物品掃清光，懷疑是討論區中自稱「陳俞希老公」的網民，他們即場起哄，Hailey笑說：「我有問他是不是，他無承認，又無否認，但見他面紅。」

活動中Hailey見粉絲好熱情，感動到眼濕濕，至下午3時仍大排長龍，唯有「截龍」結束活動，義賣成績很好，載善款的膠盒也塞滿了。