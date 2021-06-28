全員心理病 王浩信角色雙重人格 惠英紅盼多關注精神病患

原定分兩季 現25集

劇中圍繞不同心理病患者開展劇情；王浩信飾演葉勁峰，小時候險被患有精神分裂症的母親楊碧芯（惠英紅飾）毒殺，遭逢巨變有多重人格，解離出次人格朱璣，當主人格葉勁峰遇到解決不到及痛苦事情時，朱璣便會幫忙。長大後葉勁峰成為警方臥底，身手好又愛騷肌肉，個性不羈；朱璣則柔弱怕冷，但斯文穩重，學識淵博，是筆迹專家。他們遇上不同案件，又各自邂逅心儀對象，分別是法醫人類學家方菀芊（王敏奕飾）及拆彈專家游雁星（黃智雯飾），聯同游雁星男友江政勳（黎諾懿飾）一同在特案組中查案，並發展出「四人五角戀」。

葉勁峰妹妹葉朗晴（戴祖儀飾）因捲入「血字連環兇案」，導致精神失常，經治療康復返港的媽媽楊碧芯，到精神病院照顧她，其後與葉勁峰一家三口團聚。葉勁峰及朱璣信任的精神科醫生韋睿傑（袁偉豪飾），有不為人知的神秘一面。姜皓文飾演刑偵之父聶山，從躁鬱症康復後，帶領特案組調查種種懸疑奇案，並發現楊碧芯似牽涉其妻梁日思（陳煒飾）失蹤之謎。

《刑偵日記》情節及角色關係複雜，監製關樹明接受《明報》訪問時表示，劇情集合警匪、懸疑心理、驚慄、浪漫愛情等元素，共25集，原本以兩季形式拍攝，姜皓文會在第2季才出場，現在一次過播出。整個故事有多個案件，包括雙重炸彈案、莫希欣假死案、血字連環兇案、《血謎圖》兇案等。

角色設定考驗演員實力

對於被指是「全員有心理病」劇集炒熱話題，他指是角色人物設定，演繹上考驗各演員實力，他們都有精彩表現，讓觀眾看到不同層面，再配合剪接、畫面色調及音樂，營造罪案感，觀眾會投入緊張氣氛。惠英紅的角色患精神分裂，她演技精湛。王浩信演的主人格葉勁峰與次人格朱璣利用左右手溝通，有時基於各種情况，葉勁峰與朱璣要互相扮演對方。他們與王敏奕、黃智雯及黎諾懿有「四人五角戀」，朱璣感自卑，寫小說證明自己存在，獲得認同，但自知隨時消失，跟黃智雯有「10秒愛情」，認為自己的愛情有限期。王敏奕演法醫，亦有新鮮感。

拍完要提醒自己抽離角色

惠英紅本身曾患抑鬱症，積極面對接受治療現已康復。她拍攝時有向導演提出加入一些親身經歷，她演繹楊碧芯有多個面孔，對着女兒眼神慈愛，但面對有人欺負女兒時帶笑恐嚇，看得人心寒。她眼中的楊碧芯是悲劇人物，愛家人，但家庭被破壞受刺激。她希望透過此劇，讓更多人關注精神病患者。她以過來人身分說：「這是一個病，不丟人也不傳染，只要去看病，總會有好的一天。」

王浩信演繹多重人格，有些鏡頭他要瞬間不斷轉換人格，要對每個人格特點非常清楚，拍攝時精神高度集中，每天拍完像「停電」，拍完回家時要抽離角色，跟自己說：「你是王浩信。」由於人格要互相扮演，他在細微動作及語氣上讓大家分辨。他覺得演葉勁峰較輕鬆，這個人物有點喜感。