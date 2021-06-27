湯告魯斯被指染疫 《職業特工隊7》剛復工又煞停

6月初，正在英國取景的《職業特工隊7》（Mission：Impossible 7）傳出有4名舞蹈員及10名幕後人員確診，劇組停工至本月14日，當時派拉蒙電影表示，《職業特工隊7》有員工在例行檢測中確診新冠病毒，強調劇組有遵守所有防疫措施，並會持續監察最新情况。

據悉跟確診者有緊密接觸的60名劇組人員，需再檢測並隔離兩周，當中包括男主角湯告魯斯。之後傳出為了趕及明年5月的映期，電影必須於3星期內煞科，湯告魯斯的壓力增添不少。

傳出有人確診後未現身片場

前日傳來《職業特工隊7》再度停工的消息，有英媒引述工作人員表示，據悉有一名劇組確診，所以大家都要做檢測，但自傳出有劇組確診後，再沒見湯告魯斯現身片場，故此不少工作人員把矛頭指向他，一來不知他有否接種疫苗，再者忽然不見蹤影，也增添了劇組的疑慮。

《職業特工隊7》由開鏡至今，可說一波三折，兼任監製的湯告魯斯壓力不小，去年2月到威尼斯取景，撞正當地疫情爆發，被迫叫停。7月移師英國復工，拍攝飛車戲發生意外，電單車撞破布景起火，事件中沒人受傷，但花費200萬英鎊（約2000萬港元）搭建的場景化為烏有。其後到羅馬取景，有12名員工確診，再次令湯告魯斯大失預算。

去年12月，英國《太陽報》公開長約兩分半鐘的錄音，現年58歲的湯告魯斯怒罵兩名工作人員未有遵守防疫規定，又稱每晚都要跟保險公司、製作人開會，就是為了保障員工的生計，可見他十分緊張。怎料本月兩度傳出劇組爆疫，估計要3周內拍竣《職業特工隊7》，似乎已變成不可能的任務。