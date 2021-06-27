吳業坤無緣與《聲夢》姚焯菲同台 炎明熹認改名轉運

提到坤哥追捧《聲夢》14歲學員姚焯菲（Chantel），變成對方鐵粉，前晚二人無緣同台演出，坤哥稱事前不知情，但沒有失望。任《聲夢》導師的JW笑說：「如果我們這首合唱歌，坤哥換了跟別人合唱，我會嬲。Chantel今次沒有來，證明如果是沒有緣分就是沒有，我未有推薦或力阻坤哥做《聲夢》嘉賓跟Chantel合唱。」坤哥解釋很久沒有追星感覺，還自爆：「Chantel的飲水短片，我足足看了3次，真的好難得，既唱得又樣子可愛。」

炎明熹13歲可愛樣曝光

近日有網民發現外表較cool的Gigi在13歲時所拍的短片，大讚她當時形象清純又可愛，令她意想不到。現時型格的她覺得以前外形和服裝打扮偏可愛路線，每個階段都會有不同的人喜歡，所以沒有想太多。Yumi說：「初認識Gigi以為她很cool，識落後發覺她是一個好傻氣好癲的人，而且好nice。」

有報道指Gigi原名王佳恩，入行前刻意改炎明熹為藝名，原來是獲高人指點，她說：「以前個名比較普通，唱歌老師知我好想發展歌唱事業，於是幫我找師傅改名。師傅說我命格欠火，所以用有火字的名字，改名後真的有幫助，可能是心理作用，不過師傅的確厲害，也多謝老師幫忙。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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