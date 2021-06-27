楊洛婷順產誕子 跟大女湊成「好」字

楊洛婷與Tim之前未知BB性別，曾打賭生仔定女，Tim一度想在產房直播，最後改為拍片記錄老婆分娩過程，剪輯後才跟大家分享。楊洛婷與Tim昨日在社交網宣布BB已出世，是兒子，Tanya榮升姐姐。

楊洛婷上載分娩片段，見她化了妝靚靚躺在病牀上，望着鏡頭露出開心笑容，全程保持靚樣，未有露出痛苦表情。現場有護士及醫生協助，楊洛婷聽到醫生說話時哈哈大笑，又讚醫生是穩陣派，其後護士說BB頭仔出來，接着到身體，她興奮說：「等我自己睇係仔定女？」BB隨即被抱到她面前，楊洛婷發出嘩嘩聲，並笑說BB暖笠笠。

9分鐘內順產

兒子英文名Tristan Hart，楊洛婷留言跟前世情人說︰「從他們把你拉出來，放在我肚子上的那一刻起，你就依偎在我的心裏。」她透露今胎是順產，在9分鐘內「push」了7次。楊洛婷自爆要求負責拍攝的Tim要拍得她靚，大讚老公拍得好，過程順利。Tim再當父親感開心，並在社交網分享初生兒子照片，留言︰「It's a boy. 」陳敏之、唐詩詠、張繼聰、湯怡等圈中好友留言恭賀。

他們為囝囝改英文名Tristan Hart，因為名字入面有R及T，是楊洛婷與Tim的英文名字頭，middle name改Hart，意思是心心，因兒子是她的前世情人，是她的王子，想留在她的心。

娛樂組