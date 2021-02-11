警方突到場指違反限聚令 肥仔193出席活動吸引300粉絲圍觀

活動原定下午2時開始，但2時15分仍未開始，有近10名警員突然到場拉起封鎖線，並驅趕粉絲。警方指在場人士聚集違反4人限聚令，呼籲眾人散去，粉絲被迫退後至封鎖線外，但不願離開。警方質疑主辦機構可有事前申請，又指着場內的20名粉絲，要求他們4人一組分開坐。工作人員呼籲現場粉絲保持社交距離，否則活動不能開始。警方向主辦方負責人抄下身分證等資料，經過一輪交涉後，工作人員終拉出數塊圍板和圍欄隔開活動範圍，企圖阻隔粉絲。擾攘35分鐘後，司儀終宣布活動正式開始。

玩遊戲人多即戴罩

活動負責人解釋，警方到場是因現場人數過多，並阻塞行人通道及交通，有人報警才接報到場。他稱事前已向有關方面申請，指活動位置屬商場私人地方，但因疫情，活動範圍內會按限制指示進行，最終獲准繼續。

193和肥仔甫出場，先向大家打招呼講「辛苦晒」，惹粉絲尖叫；有部分不理危險在圍板外攀上高位置影偶像。其間他們原本沒戴口罩，當跟粉絲一齊玩遊戲時，193提出因多過4人站在一起，便和肥仔立即戴上口罩，非常自律。

笑言收得貴少出活動

活動約3時20分結束，粉絲仍不肯散去。對於活動開始前警方驅趕粉絲，193和肥仔表示不太清楚，但見到現場的確很多人，他們一直在後台等大會指示才出場。問他們覺得此事令活動變美中不足？他們認為每次活動總有不足之處，今次算不錯，感謝粉絲體諒和自律，場面控制得到，沒擔心過活動會被腰斬。

他們搞笑表示沒有遇過類似情况：「我們好少出活動，因為收好貴！對上一次已是一年半前。今次酬勞方面沒問公司，只希望以後多些活動同大家見面唱歌。」（你們粉絲人數多，會否擔心下次出公開活動又會再成為被干預目標？他們盼廣告客戶見到多粉絲支持，可以乘機加價，並說：「不要以為得MIRROR先有咁多粉絲，我們一向都有價值。可能我們上電視節目較多，加上疫情才少出來。」

193爆肥仔鍾意靚女

肥仔早前與拍拖多年的女友阿芬分手，他避談心情是否已平復，強調現在專心工作，卻被193踢爆他其實幾開心，同時也有安慰肥仔，稱咁大個森林，女死女還在。追問肥仔之前與練美娟傳緋聞是否新目標？ 193揶揄好友：「肥仔鍾意靚女，但公司簽約的女藝人沒有一個是靚女，我不怕得罪人，因為我出名講真話。」193自稱喜歡男人就不怕惹緋聞，肥仔反爆他喜歡白淨的，因一白遮三醜，還聯想起Michael Jackson；193隨即轉移話題，笑指MIRROR成員Tiger好似MJ。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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