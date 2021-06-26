《聲夢》鍾柔美被讚進步神速 姚焯菲甜美歌聲鬥炎明熹R&B

Chantel人氣強勁，她獻唱《戀愛預告》的片段在YouTube點擊已逾275萬。她今次跟經常悉心教導她的歌手導師王灝兒（JW）合唱，並揀選 JW歌曲出戰。Chantel與JW雖分別忙於考試及拍劇，但仍爭取空檔排練。Chantel說：「遇到 JW老師是好幸福的事，她畀到安全感。」不過JW稱今次與Chantel合唱好緊張，因她不擅長唱和音，覺得壓力很大。馮允謙聽完二人演繹後，大讚Chantel：「you are so sweet！」

另一大熱Gigi首次選唱R&B，導師江海迦（AGA）帶她到音樂監製舒文的錄音室特訓。Gigi在上一輪比賽被狠批咬字不清楚，舒文幫Gigi改善咬字及懶音。郭偉亮（Eric Kwok）聽完Gigi與AGA演繹，稱Gigi對自己要求很高，非常勤力，但性格阻礙她，令她唱R&B時不夠放鬆。

Yumi跟衛蘭合唱，衛蘭特意接她放學，在車上爭取時間練習，以「喵喵叫」練氣。衛蘭稱黎明與雷頌德對她非常重要，今次會集合兩人的教法教Yumi。李克勤聽兩人演繹後，讚衛蘭是一名有能力幫學員加分的導師，同時讚Yumi今次演出比之前演繹《女神》時大有進步。

李幸倪助Rock解心結

Rock揀選李幸倪（Gin Lee）做導師，Gin Lee稱Rock有很多心結，比賽期間一直被人誤解。Gin Lee覺得Rock與自己很相似，她之前參加歌唱比賽時，同樣感到非常迷惘，幸得林憶蓮一句說話令她重新振作。Gin Lee希望幫到Rock順利晉級。

Hugo與導師周柏豪選唱鄭伊健的電影歌曲出戰，但Hugo不明白所選歌曲意思，柏豪與工作人員即場演繹該電影的經典場面。林欣彤讚Hugo「台風很好，身形高，好靚仔」，泳兒認同，稱兩人對望時甚至有「情侶感覺」。

娛樂組