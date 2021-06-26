《尚氣》最新預告片曝光 陳法拉角色揭盅 演梁朝偉老婆

電影《尚氣與十環幫傳奇》故事講述加拿大籍華裔男星劉思慕飾演主角「尚氣」，從小精通武術，被梁朝偉（偉仔）飾演掌管十環幫的父親「文武」訓練成超級高手，但長大後不想跟父親同流合污，更拒絕來往，直至他為了阻止邪惡勢力蔓延，才決定重返舊地，意外揭開十環幫的秘密，以及面對父子錯綜複雜的關係。

偉仔動作戲連場 十環戰尚氣

偉仔片中動作戲連場，在最新的預告片中，他雙手的十環正是殺敵武器，他霸氣警告兒子尚氣：「注意對我說話的態度。」其中一幕與尚氣對決配以特技效果，甚有氣勢；陳法拉在首條預告片未有出現，當時她笑言：「我躲起來了。」她飾演的角色引起網民猜測。今次預告片終於見到陳法拉，原來她飾演尚氣的母親，即是文武的老婆。她昨日在社交平台上載預告片及透露電影上映日期。

遇疫情山火 曾停工5個月

《尚氣與十環幫傳奇》去年2月在澳洲悉尼及新西蘭展開拍攝，因遇上全球爆發疫情和澳洲山火，電影於3月被迫停工，當時戲迷擔心電影如何埋尾，以及能否順利拍竣；直至8月初，電影終於在澳洲復工，接着移師美國三藩市拍攝，最終順利完成。

記者：柯美

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