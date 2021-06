《尚氣》最新預告片曝光 陳法拉角色揭盅 演梁朝偉老婆

【明報專訊】Marvel首部華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將於9月上映,最新預告片昨日曝光。有別於上一輯預告,今輯集中在飾演尚氣父親「文武」的梁朝偉身上;梁朝偉除了大晒流利英語旁白外,亦有多場動作戲,更首次見他戴上十環的造型。楊紫瓊和陳法拉也首次在預告片中出現,原來陳法拉是飾演尚氣的母親,即是文武的妻子。