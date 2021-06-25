【開箱】《遠看是蔚藍的春天》 除了厭世總有某些修補可以做

優異生的自尊心

韓國KBS電視台本月14日推出新劇《遠看是蔚藍的春天》，由《戀愛革命》朴志訓、《女神降臨》姜旻兒及《我的室友是九尾狐》裴仁赫合演，故事改編自同名網絡漫畫，講述大學生的成長故事。

3名主角背景各異，明日大學一年級生呂俊（朴志訓飾）擁有英俊外表及豐厚家底，甫入學即成為人氣王，同學認為他的人生沒有煩惱，過着幸福生活，原來他從小缺乏家庭溫暖，父母偏愛兄長，經常對他冷言冷語，甚至遭受家庭暴力。

明日大學三年級生金素彬（姜旻兒飾）一直努力讀書，成績卻是一般，為人內斂也欠自信，沒勇氣跟單戀多年的青梅竹馬好友洪燦基（崔正宇飾）表白；同級學生南秀賢（裴仁赫飾）成績優異，更獲取獎學金，但因任職警察的父親殉職，令他成為家庭經濟支柱，忙於照顧病母與胞弟，他為生存被迫放棄友情與愛情，自覺沒有人比他更痛苦，但礙於自尊心，拒絕別人幫助，還刻意與朋友絕交。

陽光年少的背後

劇集以呂俊踏入明日大學開始，憑藉漂亮外表與陽光笑容，輕易吸引眾人目光，又經常拿出「金卡」豪請同學吃喝玩樂，因此大受歡迎，事實卻是大家並非真心喜歡他，只是當他「提款機」，呂俊毫不介意，反而覺得這種社交方式很舒服自在。

某日呂俊遇上南秀賢，不慎弄污對方鞋子，呂俊賠償但遭拒絕：「不要纏着我，反正有其他人等待你的金卡。」呂俊其後發現，秀賢忙於掙錢，並刻意與人保持距離，其實內心善良，於是希望改變對方，並從他身上獲得真正的關心。秀賢也看穿呂俊內心寂寞，開始關懷對方。另一方面，金素彬為了在畢業前爭取工作經驗，申請擔任助教，卻被呂俊搶先一步，她只好設法使對方讓步，逐漸發現呂俊並非如表面般開朗。

人生遠看像喜劇

編劇希望表達「人生遠看像喜劇，近看是悲劇」的信息，因此角色貼地，讓觀眾明白大學生生活表面輕鬆愉快，其實背後存着不為人知的苦况。問題是此劇內容平淡，未能突出角色的悲與喜，對白與畫面亦未能引起觀眾追看的意欲。

劇中演員資歷尚淺，幸好演技尚算不俗。值得一提的是飾演呂俊的朴志訓，外表跟原著角色神似，金髮造型與可愛樣子相當吸引，眼神流露呂俊內心痛苦一面。

劇集至今播出4集，收視偏低，平均只有2%，跟同時段播放tvN劇集《某一天滅亡來到我家門前》不想伯仲。或許KBS作為公營電視台，並不奢望《遠看是蔚藍的春天》收視理想，旨在提供機會予台前幕後新人吧。