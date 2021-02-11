「女版193」張晉雅疫境求生 賣「騎呢」博多棲發展

詞不達意得罪人

性格直率的Selene正等機會由模特兒撈過界，目標成為「女版193」。她說：「『騎呢』都是特質，能帶給別人開心歡樂、可以令人想起我，都是好事，成件事好與壞，視乎個人觀點與角度，我沒有所謂。最欣賞193敢言、為人好好，工作勤力又叻。我自知口才不好，經常詞不達意，當年初入行，經常因為講錯說話被責罵，希望學到他的說話表達技巧，減少得罪人。」

她自爆穿潛水衣代替三點式泳裝的出位構思，是多得193及身邊朋友教路；另一原因是她利用大會所提供的資助費，挑選一件平日不捨得買的服裝，留待將來可循環再穿，精打細算又環保。

恨拍戲 唔介意性感

17歲入行的Selene有9年模特兒經驗，參與時裝catwalk、拍過不少廣告和MV，面對入行10年的關口，加上疫情令工作量和收入大減，促使她決心轉型求變。

現時兼顧模特兒和網上KOL工作，曾拍杜可風及王晶電影的她恨踩入電視台，Selene說：「做模特兒始終有時間和外形局限，我有好多事想試，例如拍戲或做綜藝節目主持，如果拍類似《美女郊遊遊》的節目，要穿背心性感行山都可以，不過對自己身材未最滿意，要喼弗先。」

記者：林蘊兒

場地提供：Camellia@K11 MUSEA

髮型：Nasaki Chu@Mobius

服裝：iBLUES