與老婆被睇好爭視帝視后 王浩信讚陳自瑤配音犀利遠超自己

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

已奪兩屆視帝的王浩信在新劇《刑偵日記》中演患有人格解離症，角色分裂出兩種不同性格，極考演技。

內地網民已率先收看《刑偵日記》，並讚王浩信演得出色，有望憑此劇再奪視帝，跟3屆視帝黎耀祥、郭晉安及羅嘉良看齊。王浩信謙稱不敢當，他感謝內地網民的鼓勵，盼香港觀眾亦給予好評，他說：「拍之前已戰戰兢兢，擔心題材啱唔啱自己。現在見內地的成績不俗，算為香港團隊爭到少少光。我之前演過盲人，又演過搞笑，今次演人格分裂，都好突破！」他期望劇集出街後收視有好回報。

王：老婆努力了好多年

談到老婆陳自瑤今年工作表現突出，獲汪明荃力讚後，於新劇演女一，有機會爭視后；王浩信表示感開心，支持老婆所有工作。問到有否幻想與老婆一齊得獎？王浩信對陳自瑤信心十足說：「對我來講，她得任何獎項都值得恭喜，因努力了好多年。她今年所有作品都表現好好，多謝觀眾對她的支持。」有否鼓勵老婆？「一定有，她在《好聲好戲》做得好好，配音好犀利，能力遠超於我，我要請教她」。

姜皓文因《刑偵》失眠逾一年

姜皓文（黑仔）透露完成昨日宣傳便返內地拍戲，預計逗留兩個月。對於內地率先播《刑偵日記》並有好口碑，他開心之餘亦感到有壓力，「我在第11集後才出場，驚他們前段演得咁好，令我好有壓力。今次角色是演一個憶妻成狂、經常發癲、軟弱和時常喊的角色，從未試過咁虐心。由拍攝直至現在相隔逾一年時間，我仍然因角色失眠，所以早上不能跑步，開早班都好辛苦」。他稱拍攝時正值疫情需要隔離，難得同劇的演員都好齊心，是好有火的團隊。

袁偉豪投入角色生人勿近

袁偉豪在劇中飾演心理醫生，有內地網民估他是劇中的神秘人；他預告角色並非看似表面簡單，提議觀眾要耐心地由頭看到尾才清楚劇情，但他本人未率先收看。

問到此角色是否多年來最難演？袁偉豪承認為投入角色要活在自己的世界，故拍攝現場似自我隔離，甚少與人交談溝通，氣氛較沉重。黃智雯聞言插口道：「當時感到他有一種磁場似拒人千里的感覺，不敢靠近他，似生人勿近。」提到袁偉豪日前笑稱黃智雯腳頭不好，令他近兩年工作量大減；昨日重提此事，黃智雯大方表示沒所謂，平日兩人無所不談，時常互相踐踏，笑言願接受對方請食飯補償。

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