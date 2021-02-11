MIRROR傳明年7月開紅館騷 楊樂文盼成事 AK爆母出口術留飛

Lokman和AK昨晚於觀塘出席活動，席間大騷舞技。對於盛傳MIRROR明年7月首登紅館舉行10場演唱會，Lokman稱都是看報道才知道，身邊朋友也有追問，但他未收到通知，經理人花姐（黃慧君）最近也很忙，見不到對方，未能求證。Anson Kong笑稱報道出街後，母親已用很確實的語氣叫他留下年7月演唱會飛。

認明年7月是適當時機

Lokman表示因完成九展演唱會後，曾傳MIRROR年底開跨年騷，所以成員間都有商討過，但他們覺得年尾不是好時機，時間比較急，他們都想給觀眾看到不同的演出。

AK覺得明年7月是適當時機，因為相隔了一年多。問到是否開10場？Lokman稱要考慮，因10場的確比較吃力，並說：「我覺得最好的時機是可以100%入座率。（可擔心10場都不夠？）其實開多些都無所謂，我們都希望多些人看到，不用爭崩頭，粉絲又不用買炒價飛。」

拒做《全民造星IV》導師

談到ViuTV開拍《全民造星IV》打造女團，AK表示已經有很多以前一起跳舞的女生私訊問他意見，他說：「我跟她們說想玩便玩，無壓力的。」

是否很期待多些女仔加入公司？兩人異口同聲說：「都不關我們的事。」他們笑稱不會自薦當導師，因太大責任，如果是客席講師或嘉賓都可以；AK笑言如果參賽者說慕他的名義而來會加分。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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