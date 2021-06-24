72年廣播情未了 榮休Uncle Ray想再開咪

96歲Uncle Ray今年5月榮休，為香港電台第三台主持超過40年長壽節目《All The Way With Ray》的最後一夜，揀選經典老歌《Time To Say Goodbye》，正式道別。

1949年加盟麗的呼聲 由撰稿開始

榮休後的Uncle Ray優游自在，生活上沒多大轉變，依舊堅持「食得、瞓得、玩得」就是他的開心之源。習慣以前日日返直播室，退休後的他有閃過再開咪想法，他輕哼已故爵士女歌手Ella Fitzgerald所唱的《You Keep Coming Back Like A Song》，歌詞是Uncle Ray現時的心情寫照，他多年前接受過心臟手術，加上年紀大引致血壓有問題，聽從契仔Andy和醫生勸告，所以退下來。入行前曾在銀行工作的Uncle Ray已熱愛音樂，加盟麗的呼聲後，便想以此為終生職業，不想轉工。Uncle Ray憶起在1949年加入麗的呼聲，當時沒有任何播音知識及經驗，職位是撰稿員，責任卻等同節目監製，需要編定節目歌單和資料內容。他說：「以前我完全沒有機會開咪。每日工作就是做節目前，翻查一疊厚厚的外國歌曲目錄，找定很多資料，又要留意外國新聞，然後交給廣播員讀出，再經幕後技術員播歌，跟現代DJ一入直播室就直接開咪說話的做法很不同。」

喜愛夜蒲 茶舞派對鼻祖

經驗豐富的Uncle Ray猶如音樂百科辭典，將古今中外歌手和歌曲資料都記入腦，但也曾出錯，例如講錯歌曲年分，一般都屬小問題。談及DJ生涯的難忘事，其中之一是1970年他帶領Irene Ryder、Joe Junior、Michael Remedios等歌手，代表香港出席日本大阪萬國博覽會交流音樂。Uncle Ray親自聯絡琴行贊助，再組織樂隊班底，當年鄭中基父親鄭東漢也是其中一員，也是現場唯一有樂隊演奏的代表團。他們逗留當地近一個月，每次演出都大受歡迎且最多人捧場，Uncle Ray自覺當時似明星一樣。

年輕時的Uncle Ray很貪玩，自爆有段時間收工後常與沈殿霞（肥肥）和鄧光榮去夜總會蒲，Uncle Ray被契仔Andy形容是爛玩的oldest teenager。1960年代年輕人流行跳茶舞，Uncle Ray把握時機策劃茶舞派對，堪稱茶舞鼻祖，「做DJ之外亦喜歡唱歌跳舞，每個周末下午，我租了當年重慶大廈一間夜總會的舞廳搞茶舞派對。安排樂手現場伴奏，又有歌手演唱，每位入場費收$3至$3.5，好好玩。當時我還成立自己fan club，每月親自設計會訊，海報上的圖畫都是我親手畫」。Uncle Ray沒正面談舞技如何，笑笑口答最識跳rock and roll。

想辦Big Band Show

活了近一世紀的Uncle Ray自言，「I am a very very lucky man（我是非常幸運的人）」。擁有快樂的人生，在事業、家庭、愛情、際遇各方面也沒太大遺憾，唯獨他感嘆沒機會親身訪問「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）和米高積遜（Michael Jackson）兩代樂壇傳奇人物。他慶幸因DJ工作認識很多志同道合的朋友，包括米高積遜的音樂監製Quincy Jones，對方當年帶女友一齊來港，大家對音樂喜好相近，所以很投緣，結果成為好友。

Uncle Ray歷年與音樂為伴，視之為最好朋友，大樂隊音樂（Big Band Music）對Uncle Ray影響至深，做過鼓手的他對夾band更念念不忘，所以一講「鼓」特別興奮，透露完成自傳後有另一心願，「我想搞一次約有10至20名樂手規模的Big Band Show。要找有經驗的樂隊領班去召集樂手組班，香港都有Big Band，但樂手多是外籍人士，都是玩英文歌為主。之前有菲律賓樂手曾找我想搞一個Big Band Show當是我的closing farewell，現仍在傾，我當然希望不久將來可以成事」。

資料相片：Uncle Ray提供

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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