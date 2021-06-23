曾厭棄打鼓 憑《擊戰》重拾初心 鼓后Hei Hei不畏封咪 創作緊貼社會

Hei Hei表示參加《擊戰》最大得着在導師帶領下，3個月裏令她的鼓技極速提升，特別是速度和力量兩大弱項，奪冠反是次要，她說：「我決定參賽的初衷是要突破自己，我想搣甩『雞餅』的光環，實在地去練鼓，想有進步。比賽那陣子每日練鼓8至10小時，對於平時偏懶的我而言，攰過返工。」Hei Hei笑稱節目入屋，出街多了人認識，雖然不習慣，但開心有人支持。

15歲開始打鼓的Hei Hei，至今已打了20年鼓，憶述最初是見妹妹學打鼓很有型，便嘗試跟着鼓譜去打，一試便着迷，她說：「我很喜歡無音、節奏感強的樂器，鋼琴我反而搞不掂，因為太多音。我覺得打鼓由腦至四肢都運用到，好像跳舞。」

Hei Hei稱每次打鼓都充滿快樂，身體更像被打通任督二脈般，有什麼頭痛、感冒都會即刻無事，現在打鼓已成為她生命中不可或缺的一部分。

組樂隊做Slasher保收入

Hei Hei與3名隊員2012年組成「雞餅」，至2015年鼓起勇氣辭去廣告公司Art Director的穩定工作，轉行做全職鼓手。Hei Hei表示兩樣都很喜愛，奈何真的分身不暇，轉捩點是「雞餅」推出首張EP，當時出完騷，翌日一早返工，感覺就快虛脫，所以必須取捨，她說：「我覺得廣告公司幾時都可以做，但音樂上的機會錯過了就沒有，所以我揀了音樂。」

常說在香港以音樂做職業很艱難，身為獨立樂隊，沒大唱片公司支持，可謂難上加難。Hei Hei沒經歷過很窮，皆因她性格是不允許自己走到這步，見銀行戶口快到「0」前便會做好準備，她說：「雖說我現在是全職鼓手，但其實我都會接一些廣告公司的freelance工作，又會同阿妹去拍MV，所以都是一個Slasher。而且爸爸以前都玩過創作，所以家人都很支持我玩藝術。」

遇樽頸位陷低潮

打鼓多年，Hei Hei也曾因自我懷疑而陷入低潮，全憑對打鼓的一股熱血，讓她衝破心理關口。她憶起2015年「雞餅」獲邀到海外演出，放眼世界才覺自己原來是一張白紙，感到很沮喪，直至遇到她現時的老師Travis，對方讓她知道什麼是學打鼓、練打鼓和鑑賞音樂。

還有一次是在參加《擊戰》前半年，她說：「低潮期時，不願意走近套鼓，不想攞起鼓棍，不想聽到不好聽的鼓聲，但其實都只是心理關口，只要一打起鼓又會很開心。通過這次比賽，讓我知道任何事都不會有捷徑，只要肯練，肯坐埋去套鼓度，就一定得。」

Hei Hei兩年前離開「雞餅」，現專注另一樂隊「The Black Sheepee」。她說因感遇樽頸位，故選擇離團匿埋練鼓，但離開不代表散band，成員間依然有合作。Hei Hei現所屬的「The Black Sheepee」，歌曲題材與「雞餅」一樣取自生活或時事議題。但社會正經歷動盪，自由空間看似被愈縮愈窄，創作是否會受影響？Hei Hei表示她們以敘事、比喻手法去講，不怕要封咪，暫時創作上未感到受限制，會繼續寫想寫的，希望將來也不會變。

喜與吳卓羲同名

除了希望能打鼓打到80歲外，Hei Hei亦盼能成為港版Anika Nilles，她欣賞這名德國著名女鼓手務實、想法很creative，還做到世界巡迴演出，這也是她的目標。

另外，談到她的中文名吳卓曦與男星吳卓羲同音，Hei Hei笑稱對方出道時她18歲，當時無論返學點名，還是去看醫生，大家聽到就會笑。還有一次她去上海大學實習，有吳卓羲粉絲夜晚敲她酒店房門，發現不是偶像本人才離開。Hei Hei笑言不覺困擾，能讓大家記住她名字都是好事。

場地提供：柏斯音樂

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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