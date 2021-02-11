出示手機問價內容 蔡思貝爆辛酸史：住200呎瞓碌架牀

娛樂組

TVB昨晚播映《Mean Talk》由蔡思貝、何雁詩及賴慰玲任嘉賓。提到蔡思貝的緋聞，先後跟鄭俊弘、羅子溢、陳展鵬、洪永城、余德丞、胡鴻鈞及麥秋成等傳緋聞，其中只有後者獲蔡思貝承認曾是情侶，至於跟胡鴻鈞的關係撲朔迷離。

自覺被封「姣精」有原因

蔡思貝的緋聞男友中，連有婦之夫王浩信也上榜，還有投資金業的才俊Sam，對她形象影響最深，被封「姣精」。蔡思貝坦承不開心，說：「始終都唔係讚，但我覺得有原因嘅，頭幾年我真係唔太識（避忌），當係跌一下、上一課。」

「有人出過最高價200萬」

江美儀追問蔡思貝豪擲千萬買車買樓的忽然富貴傳聞？賴慰玲與何雁詩幫口稱蔡思貝是慳慳埋埋才有今天。Bob說：「有次見到佢，嘩！你話晒蔡思貝吖，你嗰架車係cheap到攞去劏都未必值三四千元。」蔡思貝聞言即忍不住落淚：「有啲人辛酸會公諸於世，我唔係咁，我有骨氣。我一路以來無論傳媒講乜，我一次都無澄清過，我一路專注工作，無人知道所謂『女一』住200呎瞓碌架牀。」女星被問價不時發生，她們揭「娛樂圈問價」事件，蔡思貝拿出手機向主持展示剛收到的問價內容，並透露有人出過最高價200萬。

丁子朗自爆曾約會湯洛雯

前晚丁子朗在《Mean Talk》意外爆心目中女神是湯洛雯（靚湯），當年拍劇不斷NG，被幕後冷嘲熱諷，幸得靚湯出手幫忙。他被大逼供，曾否展開追求？他承認曾約靚湯睇戲，但最後沒有真正約會，只是Facetime一齊睇。又稱自己不是追求的心態，後來靚湯跟馬國明拍拖了。

靚湯：可能佢個個都欣賞

對於丁子朗承認靚湯是心中女神，靚湯回覆《明報》稱丁子朗曾約睇戲，但沒有展開追求，她笑說：「佢不嬲都好大膽，初時也感驚訝，但佢成日話欣賞我，所以我都習慣咗，可能佢個個都欣賞！」靚湯稱大家是朋友關係相處，沒有想是否有追求之意，現在有男友馬國明，跟其他異性接觸自然減少。她跟男友也不會呷醋，是互相信任，否則不會走在一起。

《Mean Talk》監製衛世輝稱節目的話題雖然很爆，但沒有邀請嘉賓的困難，他們事前知道題目，沒有預設立場，靠自己臨場應付。這些話題也是觀眾有興趣知道的，暫時只有6集，反應好可以再拍第2季。