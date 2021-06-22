結局前收視創新高 山下智久料《龍櫻2》壓軸登場

文：蘇珮欣

《龍櫻2》自4月首播以來，收視一直穩佔春季日劇冠軍。前晚播出第9集，錄得15.4%較上集微升0.8個百分點，刷新該劇最高紀錄。香港觀眾可透過影視串流平台myTV SUPER收看。

及川光博突轉軚

今集講到東京大學入學考試日將至，「東大專科班」學生埋首苦讀，阿部寬親授5條考試必備的心理秘訣。扮演學生的鈴鹿央士在最後關頭竟遭父母「潑冷水」，覺得他不可能成功升學。

另一方面，面臨破產的龍海學園或被改建成度假村，一直反對計劃的教師及川光博突然轉軚，跟早霧聖奈、林遣都及佐野勇斗聯手推進出售計劃，長澤正美得悉事件後感到難過。

下周日（27日）將會播出第10集結局，屆時節目加長15分鐘，阿部寬能否帶領「東大專科班」創造奇蹟，並且阻止學校出售，屆時自有分曉。電視台前晚播出結局預告，阿部寬向長澤正美透露，請來神秘人扭轉乾坤，接着他望着長澤身後並說：「好久不見。」長澤回頭一看，流露既驚訝又興奮的樣子，估計是她的舊相識。

今年初返日開工

預告片播出後，網民紛紛猜測誰是「神秘人」，推測是上季「東大專科班」的舊生，當年扮演學生的除了長澤正美外，還有山下智久、小池徹平、紗榮子、新垣結衣及中尾明慶，其中紗榮子已於今季首集客串演出，所以其他學生的機會較高，尤以山下智久呼聲最高。

近年忙於接拍美劇的山下智久，今年初突然回流日本，並透過社交媒體上載照片，暗示自己到了電視台開工，但未有交代詳情。

此外，長澤正美在第9集回憶自己當年考入東大時，多得好友山下智久支持，似為結局埋下伏線，亦有網民猜測「神秘人」可能是新垣結衣或小池徹平。