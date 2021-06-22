《死因有可疑》《嫌疑事件簿》對撼俱傷 無綫ViuTV同時段收視齊跌

《死因有可疑》跟ViuTV的《嫌疑事件簿》是同類型查案真人騷，同於10時半播放對撼，備受關注，兩個節目皆負評佔多，無綫該時段收視跌破雙位數，只有9.5收視點。6月首周10時半時段收視達12.7，兩星期後跌3.2收視點。

至於《嫌疑事件簿》3.6收視點，保不住對上一星期同時段的《中女唔易做》5.5收視點佳績。《造美人》2.9收視點，跟《調教你MIRROR》4.4收視點同樣微跌。

陳自瑤sell貨被狠批爆喊

此外，TVB《識貨》昨晚接棒《死因有可疑》，由鄭裕玲主持，8個「見習主播」陳自瑤、黎諾懿、何遠東等在完全沒有劇本的情况下，靠口才、急才及轉數等說服現場觀眾購買其推銷貨品。

藝人表現即場被批評或讚賞，陳自瑤太緊張，遭顧客代表狠批：「真係成分鐘都唔知你賣乜。」商家團更稱YoYo表現沉悶，她忍不住在鏡頭前落淚，回後台更崩潰爆喊，說未受過這種挫敗感。

娛樂組