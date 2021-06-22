洪永城C君首自監自演壓力大 傅嘉莉拍靈異劇腰纏十道符

洪永城與C君首次自監自演，感覺壓力大，洪永城透露開發這個劇本過程轉折，他說：「兩年前聽到凶宅清潔師這職業，覺得題材新鮮，交故事大綱給公司後遭拒絕過5次，跟Tommy經過幾個通宵整理劇本，再跟公司傾了半年才成事，現在拍攝了三分二，幸好3個監製互相扶持，亦多謝公司台前幕後給好多意見豐富內容。」

C君受驚要老婆接送

C君今次兼任編審工作，很多人以為形象搞笑的他會編喜劇，新劇情節剛相反，既沉重且有陰謀，他說：「集集都有驚嚇元素好難，由道具、美術、製片至演員都會找我修改劇本，我不介意，經常提自己不要先入為主，改不是壞事，是改善和改良，令部劇加分。」

他自爆很怕睇驚慄片，勉強為了創作參考很多戲，非常心寒，並說：「揸車和搭𨋢都心慌慌，所以要求入黑前開會，又要找老婆接送，我老婆好鍾意睇驚嚇片，所以部劇剪完片，請她睇試片定指標。」

傅嘉莉照顧病父暴瘦

性感打扮的傅嘉莉瘦了一圈，透露早前照顧患病入院的父親，暴跌10磅，幸爸爸已出院回家休養，一家人歡度父親節。在劇中她扮演作風大膽的靈異界KOL，拍攝時經常到荒廢學校、軍營和樓宇取景，嚇到開工不敢去洗手間要死忍，傅嘉莉說：「我曾親身經歷靈異事件，近10年很避忌接觸驚嚇題材，今次接到這個角色，簡直挑戰演技，洪永城有贈我護身符，我有找師傅求符，日日開工腰纏十道符，在片場換衫都不敢關門，回家前檻火盆。」

記者：鍾一虹