開玩笑嫌拍檔黃智雯腳頭差 袁偉豪呻被連累霉足兩年

至於簽約無綫5年會否放棄學業？她說：「我將升讀中四，會趁暑假努力追趕學業進度，因為學業永遠都是第一，也擔心唱歌影響到學業，會學懂把握平衡。」

最不想合作對手

同場還有袁偉豪、黃智雯、黎諾懿及戴祖儀任嘉賓，宣傳無綫新劇《刑偵日記》。袁偉豪在節目中被問到最不想合作對手是誰？他說：「黃智雯，她不乞人憎，戲好好，對朋友、同事好好，對我也ok，和她合作也不錯。不過早兩年和她一起得過雙料視帝視后後，我這兩年好差，沒工作。」江美儀問袁偉豪是否認為黃智雯腳頭唔好，袁偉豪說不知道。江美儀稱他娶了個好老婆，袁偉豪說︰「個個也以為我結婚後唔使做，我不是，否則這日來這裏做什麼。」

袁偉豪受訪澄清只是開玩笑，因和黃智雯熟絡，知她不會嬲，事實上彼此都很旺對方。對於呻兩年沒工作，他說：「只是拍過一兩個廣告，始終市道不好，客戶也會有選擇。」他稱疫情下少出街，選擇在家中沉思，問是否有人群恐懼症？他說：「做藝人情緒容易大起大落，多少受到影響，幸好太太支持我。」

黎諾懿默認太太有喜

黎諾懿早前被傳再做爸爸，問到是否可以恭喜他？他說：「恭喜不嫌多，但未是時候公布，適當時間會講，因為大家都追問是仔定女，有好消息會想想以新方法公布。」

他笑稱大家還是先扮不知，眾所周知他想湊夠一對，如果是女非常之好，兒子小春雞也未知發生什麼事，他說：「要太太肚大大他才會知，因為我們經常講，他已經當講笑，之後我會為他心理輔導，希望他會惜新成員。」他稱若第二胎不是生女，無論結果如何都只生兩個，因怕應付不來，不想交工人姐姐湊。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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