首合作拍賀歲片 鄧麗欣周旋兩男 黃子華讚張繼聰多功能 睇好有成就

記者：陳釗

攝影：劉永銳

黃子華表示今次接拍《飯戲攻心》是被劇本打動，已很久未試過收到完整劇本，而且很犀利，特別有幾場吃飯戲，當中包含很多陰謀和後果，具追看性又有喜劇效果。他自爆之前拍過一套戲同樣有吃飯場口，但內容空洞，拍了10多日他已嬲到把劇本扔出冷巷。黃子華稱今次並非胡鬧喜劇，演起來難度很高，並說：「如果純感情會變文藝片，純喜劇又會變胡鬧片，所以角色要拿揑得很準確。」

後輩張繼聰自我降格

問到張繼聰首次與黃子華合作可有膽怯？他直認最初當然會敬而遠之，但經過拍戲和聚餐後，大家已很快打成一片，沒有怯場，拍得很開心，不過他被黃子華取笑：「阿聰（張繼聰）最怯就是不斷叫我子華哥，他的老友白只、朱栢康都是直呼我全名，他就無端端降格了。」張繼聰笑說：「因為白只是老前輩，我是新人，所以用尊稱比較好。」

黃子華又盛讚張繼聰有搞笑潛質，無論戲內戲外都是搞笑王。雖然二人首次合作，但他已覺得對方是一個很全面兼有特性的演員，什麼角色都做到，並說：「我現在叫定他做聰哥先，代表他將來有成就。」張繼聰透露戲中會見到子華哥很少見到的一面，令他很快入戲。

鄧麗欣預告與黃子華親熱

鄧麗欣在新片周旋在黃子華和張繼聰之間，先後跟兩人拍拖，關係錯綜複雜。鄧麗欣表示起初面對黃子華都有少少壓力，但經過圍讀和對戲後大家認識了，發覺對方很友善，溝通期間令她壓力消除。

問到二人可有親熱戲？鄧麗欣透露有少少，但始終是賀歲片，所以比較親子，她說：「黃子華的角色比較認真，拍攝時反而是對住張繼聰和王菀之會忍不住笑。」

林明禎苦背廣東話對白

王菀之繼之前拍電影學揸巴士後，今次轉揸鑊鏟，飾演一個廚藝了得的傳統女人。她笑稱每套戲都有自我增值，平時她都會下廚，不怕開火煮菜，但刀工就一般，多得拍攝時有師傅教路，她進步不少。

「大馬女神」林明禎透露戲中扮演KOL，主要對手是黃子華；鄧麗欣讚林明禎雖不諳廣東話，但有場戲能一口氣用廣東話說出不同菜式名字，大家在現場看完都不禁鼓掌。林明禎解釋：「事前每個字都用英文拼音翻譯然後再背，這是我拍戲以來講最多廣東話的一套戲，很大挑戰。」

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