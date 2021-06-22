與盧瀚霆大跳貼身舞 Serrini冧到心跳加速兼腳軟

Serrini全晚以多個造型又唱又跳，當表演嘉賓Anson Lo出場時引來全場尖叫，Serrini跟他大跳貼身舞，又互相調情，場面搞笑；兩人跳舞時有不少身體接觸，但點到即止，唱完後他們四目交投，Anson Lo笑說：「這距離舒不舒服？舒服可企多陣！」Serrini說跟Anson Lo首次見面是在叱咤頒獎禮的後台，覺得對方很有禮貌，她開心說：「花姐說這是你第一次如此近距離接觸女藝人，她將你第一次跟女藝人跳貼身舞送給了我。我現在心跳得很快，排舞時更面紅，好像重拾青春。」可能被男方冧到腳軟，Serrini上樓梯離開舞台時幾乎跌倒，幸有Anson Lo全程在旁扶着。

林家謙被屈上台合唱

encore時，鏡頭影到林家謙，起初他不願上台，但在群眾壓力下最後也屈服。Serrini笑說：「這個只是路人，他回去一定會block我，因我都曾經block過他。」林家謙上台就被Serrini用升降台困住，兩人合唱《蘇菲亞的波霸珍珠奶茶》，林家謙笑說：「這是我第一次在九展當嘉賓，我收很貴的。」有觀眾叫兩人結婚，Serrini笑稱已嫁給Anson Lo。

Serrini受訪時表示還未想到開part 3。下個目標是否紅館？她說還有很多場地想試，例如沙灘、泳池或在維港起個浮台在躉船上唱歌，簡稱巨躉音樂會。談到Anson Lo，她形容對方似吸血鬼，將她的心俘虜，「他吸乾我的元氣，令我唱歌中氣不夠」。至於林家謙，Serrini說對方是她熒幕朋友，當然不會給報酬。

記者：陳釗