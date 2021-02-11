網台D100蔡浩樑揭離職謊言 梁繼璋曾向鄭經翰稱轉行做殯葬

他們先重溫梁繼璋上周離職前主持《D100上綱上線》的片段，梁繼璋表示：「收到大班（D100創辦人鄭經翰）一個信息，大班好關心我哋台，經常會有提點，講到𠵱家香港好動盪，好多新聞令到大家好擔心，佢想提我唔想大家誤會，因為我喺月初已經同大班、管理層講咗，所以絕對唔好誤會係因為啲咩事情、因素離開，多謝大班溫馨提示。」播完蔡浩樑提出疑問：「究竟梁繼璋有冇話過畀我哋聽，佢係會去港台開咪，仲要緊接呢？」

斥瞞騙聽眾

梁繼璋於6月5日辭職，告訴蔡浩樑有新工作方向，獲很多計劃邀請，包括殯葬工作，蔡信以為真。阿通跟梁繼璋聯絡，對方也是講同一番說話，原本提議他6月底才離開，梁繼璋回覆：「我有些合作暫時未明朗，暫不能公布，就當是其他娛樂媒體。」蔡浩樑稱沒想過梁繼璋會回港台，並稱對方是有計劃瞞騙他們，原來所謂保密協議是港台要炒曾志豪。

蔡浩樑稱終明白梁繼璋不答應做到6月底離職原因，隔空問對方：「你有什麼辦法保證你這一年可以長做落去？港台不會炒你？如果你做了兩個禮拜，有人篤灰話你做過啲乜，唔適合做《瘋Show快活人》，咁你咪冇得撈，咁你就去做殯葬，你唔使返嚟D100，啲自己友（聽眾）唔會原諒你，因為你呃佢哋。」

無機會再回D100

他們透露大班知道梁繼璋要離開時，贈言對方「天要下雨 何必勉強」，蔡浩樑大爆梁繼璋未有跟大班提過從事娛樂媒體行業，並說：「當時他以家庭壓力，告訴大班會做殯葬行業，如果冇同大班講去娛樂媒體，但係做殯葬嘢，咁即係𠵱家你同大班講當港台係殯儀館？」蔡浩樑覺得梁繼璋沒有交代清楚去向，無奈說：「冇辦法喇，梁繼璋唔會再喺我哋個平台同大家say任何sorry喇，希望佢唔好再畀人跣。」梁繼璋沒有就舊拍檔的斥責回應。

娛樂組