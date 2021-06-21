兩台綜藝打對台 棄「男友」方力申 「蝦頭」楊詩敏寧撐「老公」張建聲

蝦頭想演《嫌疑事件簿2》

蝦頭表示忙於為7月公演的音樂劇綵排，因為檔期不夾，所以推掉了ViuTV綜藝節目《嫌疑事件簿》，錯失跟阿聲合作的機會，希望節目開拍第2季，她必自薦參演。阿聲表示《嫌》現正播出，有留意外界反應，知道有網友負評，嫌節目過度剪接，難以明白事件內情，他說：「第一集播出後，我有打給製作組溝通，反映網友意見，製作組於是在社交網貼文介紹，我都提議推出一個半小時加長版，讓觀眾原汁原味翻看。」

《嫌疑事件簿》與方力申有份演出同類題材的無綫節目《死因有可疑》打對台，引來觀眾比較，阿聲說：「這個必然的，節目播出前我和小方拍戲碰頭，知道節目同期出街，我們冇打交，仲影過合照，不過我未睇過《死》，不懂撳掣睇重溫，各有各做啦，最緊要觀眾有得揀。」蝦頭表示會翻睇兩個節目，優先捧阿聲場：「阿聲係我老公，當然撐他，小方只做過我男友，仲要在戲中飛起我，所以我不睇他。」

記者：鍾一虹