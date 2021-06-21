陳豪食大餐慶祝父親節 森美自嘲在家不受歡迎

女兒拉埋狗狗才肯合照

森美整天忙工作，加上兒子剛從英國返港，正接受21天隔離，因而要押後慶祝：「我個手機熒幕放了去年影的全家福，等兒子回家再影新相，到時約埋我父母一家人食飯。」他表示晚上以《聲夢傳奇》主持身分，跟「奶爸」李克勤率領一班學員上綜藝節目就當慶祝。問到子女有沒有表達心意？森美笑言：「我想索吻，女兒立即拒絕，不過她今早親自整芝士煎蛋和咖啡給我，我要求合照，她拉埋隻狗狗做電燈膽先肯影。」他自嘲在家中不受歡迎，最近送新平板電腦給女兒，才換來對方偷望自己一眼。

森美提到《聲夢傳奇》年僅14歲的學員姚焯菲（Chantel），跟他女兒一樣大，即開玩笑：「Chantel幾靚女，個個都想見她父母的樣貌；有些人都說我個女靚，可能父母負負得正啦！陳豪和Aimee都是靚仔靚女，所以三個仔女都相當優良。」

記者：林祖傑