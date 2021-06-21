湯怡早產誕5.6磅女兒 老公麥秋成收最有意義父親節禮物

湯怡今年1月爆出與排舞師麥秋成結婚兼懷孕，雙喜臨門，預產期原定在7月，想不到昨日傳來喜訊，麥氏伉儷齊齊在社交平台發帖，上載了一家三口大手牽小手的照片，宣布女兒提早出世。湯怡更向老公派情話：「你的前世情人突然大駕光臨，讓我們措手不及，但也是送給你最好的父親節禮物。麥秋成，父親節快樂，我們一起努力。」麥秋成則在個人Instagram（IG）寫上第一天當爸爸的感受，表示措手不及及驚喜，又說多謝太太給他溫暖的家。兩人昨日回覆傳媒表示，女兒MakQQ本月18日出生，重5.6磅，雖然比預產期早了，但身體健康，「我哋真係冇諗過QQ會喺父親節前出世，QQ的誕生，令我們感到無比幸福及溫暖。再次感謝各位對女兒的關心及祝福」。

呂方等B女叫爸爸

兩子之母陳凱琳（Grace）也很忙碌，除於湯怡IG留賀辭，又在個人IG貼出與老公鄭嘉穎、大仔鄭承悅（Rafael）及細仔鄭承亮（Yannick）到酒店慶祝的溫馨合照，相中的嘉穎擁抱兒子一臉滿足，Grace寫道：「我每天看見老公與孩子互動，意識到有一個如此努力﹑無條件地愛他們的父親，是多麼幸運。」

袁詠儀（靚靚）則公開老公張智霖和快將15歲的兒子「魔童」坐在梳化的照片，兩人騷出長腿，兩頭小狗則坐在他們的大腿上。57歲呂方則發布與10個月大女兒的合照，兩父女容貌相似，呂方還透露心意：「祝大家父親節快樂！寶貝兒，等着你叫我一聲爸爸！」

娛樂組